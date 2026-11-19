Το καζάνι βράζει σε πολλές ΕΠΣ, αλλά αυτό που συμβαίνει στην Ζάκυνθο ξεπερνάει και την πιο νοσηρή φαντασία. Ποτέ δεν περίμενα ότι οι βαρβαρότητες που γράφω θα είχαν τόσο μεγάλη ανταπόκριση σε μια νησιώτικη Ένωση. Και, μάλιστα, μετά από κάθε αποκλειστικότητα μου, να δέχομαι σωρεία μηνυμάτων, ουχί από αναγνώστες, αλλά από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους.

Φυσικά, με αρκετές… γαλλικούρες και ειρωνείες από παράγοντες και υπαλλήλους του συστήματος που διαφεντεύει το ζακυνθινό ποδόσφαιρο.

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