Λίγο μετά την οριακή νίκη της ΑΕΚ με 93-89 επί της Φάλκο για την 4η αγωνιστική του Basketball Champions League, ο Ντράγκαν Σάκοτα αναφέρθηκε στην αντίδραση της ομάδας του στο δεύτερο ημίχρονο και έθεσε επειγόντως ζήτημα ενίσχυσης στη ρακέτα.

Ο προπονητής της ΑΕΚ ρωτήθηκε σχετικά με την αλλαγή εικόνας στο δεύτερο ημίχρονο, τονίζοντας ότι συζητήθηκαν πράγματα στη διάρκεια του ημιχρόνου τα οποία θα μείνουν μέσα στα αποδυτήρια και μεταξύ της ομάδας του. Συμπλήρωσε δε ότι θα ήταν κρίμα να χαθεί η πρόκριση στην επόμενη φάση ενώ πλέον παίζεται ακόμη και η πρωτιά στον όμιλο, που θα έχει ακόμη περισσότερες πιθανότητες να επιτευχθεί όταν επιστρέψουν οι τραυματίες.

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