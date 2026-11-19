Για πρώτη φορά αντιμέτωπος με τους Μιλιγουόκι Μπακς βρέθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος οδήγησε τους Χιτ στη νίκη με 137-130. Ο «Greek Freak» πέτυχε 27 πόντους και άγγιξε το triple double, έχοντας παράλληλα 13 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Συνολικά είχε 7/10 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 13/16 βολές, συμπληρώνοντας τη στατιστική του με 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 2 λάθη σε 32 λεπτά συμμετοχής. Παράλληλα προσέφερε και μία από τις φάσεις της βραδιάς στη δεύτερη περίοδο, όταν σταμάτησε με εντυπωσιακό κόψιμο προσπάθεια για κάρφωμα του ρούκι Μπρέιντεν Μπάρις.

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