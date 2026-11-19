Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου μπήκε ήδη σε πλήρη γιορτινό mood! Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας είπε «αντίο» στο φθινόπωρο και έβαλε τα Χριστούγεννα στο σπίτι της στο Κολωνάκι, ανεβάζοντας τις πρώτες χριστουγεννιάτικες λήψεις στο Instagram. Στις φωτογραφίες ποζάρει με το σκυλάκι της αγκαλιά μπροστά από ένα τεράστιο δέντρο γεμάτο φώτα, στολίδια και χρυσές πινελιές, απολαμβάνοντας τη ζεστή ατμόσφαιρα.

Φυσικά, τίποτα στο κάδρο δεν ήταν τυχαίο: με κόκκινες πιτζάμες με γιορτινά μοτίβα και ταιριαστές κάλτσες, έδωσε μια πρώτη γεύση από τη νέα χριστουγεννιάτικη συλλογή του brand της. Εκείνο όμως που έκλεψε αμέσως τις εντυπώσεις –πέρα από το φωτεινό σαλόνι– ήταν οι μεγάλες λευκές τσάντες γνωστού γαλλικού οίκου μόδας που είχαν πάρει θέση ακριβώς κάτω από το δέντρο, ανεβάζοντας κι άλλο τον πήχη της πολυτέλειας.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου έσπευσε να περιγράψει το κλίμα που επικρατεί στο σπίτι της, τονίζοντας πόσο γεμάτη νιώθει έχοντας δίπλα της καλούς φίλους και το σκυλάκι της, ενώ κήρυξε και επίσημα την έναρξη της πιο όμορφης περιόδου του χρόνου.

«Λοιπόν… Το δέντρο στολίστηκε, το σπίτι λάμπει, η ατμόσφαιρα είναι ζεστή, περιτριγυρισμένη από καλούς φίλους, φορώντας φυσικά τις χριστουγεννιάτικες πιτζάμες μου από το κατάστημά μου @alexandrapanagiotarou_shop, ζεστές στιγμές και ο μικρός μου τετράποδος γιος πάντα στο πλευρό μου. Η καρδιά μου είναι γεμάτη και η μαγεία των Χριστουγέννων είναι παντού. Ας ξεκινήσει η πιο υπέροχη εποχή του χρόνου!!!», γράφει στην λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Αλεξάνδρα Παναγιώταρου 🌹 (@alexandra__panagiotarou)

Δεν πέρασε καθόλου απαρατήρητο, βέβαια, το γεγονός ότι στη λεζάντα της επέλεξε να υπογραμμίσει πως περνά αυτές τις γιορτινές στιγμές έχοντας στο πλευρό της καλούς φίλους και τον αγαπημένο της «τετράποδο γιο», αφήνοντας επιμελώς εκτός κάδρου οποιαδήποτε ερωτική συντροφιά.

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