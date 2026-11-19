Συγκινεί ξανά με την ανάρτησή της στο Instagram η Μαρία Μαζωνάκη, αδελφή του αείμνηστου Γιώργου Μαζωνάκη. Λίγες ώρες μετά την παρουσία της στη βίλα της Βούλας, όπου ολοκληρώθηκε η σπαρακτική διαδικασία συλλογής και μεταφοράς των προσωπικών ειδών του αγαπημένου ερμηνευτή, θέλησε να μοιραστεί μια βουβή αλλά σπαρακτική δημοσίευση με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Αναρτώντας ένα απόλυτα μαύρο φόντο, αποτύπωσε με τη σιωπή της το ασήκωτο πένθος της οικογένειας, η οποία μετρά ήδη πάνω από δύο μήνες από την απροσδόκητη απώλεια του καλλιτέχνη.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε στα αγγλικά: «I wish that heaven had visiting hours» (Μακάρι ο παράδεισος να είχε ώρες επισκεπτηρίου), συνοδεύοντας τη φράση αυτή με ένα χέρι που δείχνει προς τον ουρανό και μια ραγισμένη καρδιά. Πρόκειται για τον χαρακτηριστικό στίχο από το τραγούδι «Visiting Hours» του Ed Sheeran, με τον οποίo επέλεξε να εκφράσει την αβάσταχτη νοσταλγία και την ανάγκη της να δει έστω για λίγο τον αδελφό της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maria Mazonaki (@mazomaria)

Tα σπαρακτικά λόγια της Μαρίας Μαζωνάκη έξω από τη βίλα

Η μικρότερη αδελφή του τραγουδιστή ανέλαβε εξ ολοκλήρου το ψυχοφθόρο έργο να μαζέψει τα πράγματα και τις αναμνήσεις μιας ολόκληρης ζωής.Όπως δήλωσε η ίδια εμφανώς καταρρακωμένη στις τηλεοπτικές κάμερες έξω από την κατοικία, η διαδικασία αυτή ήταν εξαιρετικά οδυνηρή, περιγράφοντάς τη με λόγια που συγκλόνισαν: «Όλα καλά παιδιά, δεν μπορώ να σας πω τι μαζέψαμε. Είναι δυνατόν; Μαζέψαμε όλα τα πράγματά του, ήταν σαν να μαζεύω το σώμα μου».

govastiletto.gr -Μαρία Μαζωνάκη: Δημοσίευσε έκθεση μαθητή που ζητά να ζωντανέψει ο αδελφός της, Γιώργος Μαζωνάκης