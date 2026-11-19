Ο πνευμονολόγος και εντατικολόγος Ανδρέας Στράτης έδωσε τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του Δημήτρη Καλλιβωκά, μεταφέροντας την εικόνα που παρουσιάζει ο 96χρονος ηθοποιός μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, στο σπίτι του.

Ο γιατρός, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και στον Γιώργο Λιάγκα, αποκάλυψε ότι οι τελευταίες απεικονιστικές εξετάσεις δείχνουν υποχώρηση του αιματώματος. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τη νευρολογική του κατάσταση, δεν έχει καταγραφεί κάποια αξιοσημείωτη μεταβολή, με την εικόνα του να παραμένει στάσιμη.

Ο 96χρονος καλλιτέχνης νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, μετά από πτώση που είχε, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι.

«Έχουμε μια ακτινολογική και απεικονιστική βελτίωση όσον αφορά το υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλό του. Αλλά νευρολογικά δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Έχουμε μια στασιμότητα», ανέφερε ο Ανδρέας Στράτης.

«Χρονικός ορίζοντας δεν υπάρχει, αλλά όσο περνάνε οι μέρες μετά την παύση της καταστολής και δεν έχουμε κάποια νευρολογική εξέλιξη, τα πράγματα δυσκολεύουν».

Στην επόμενη ερώτηση του Γιώργου Λιάγκα για το πού στρέφεται πλέον η ελπίδα, ο εντατικολόγος είπε: «Πρέπει να ελπίζουμε στο να αντιδράσει ο εγκέφαλός του». Αναφερόμενος στην ηλικία του ηθοποιού, πρόσθεσε: «Δεν είναι σύμμαχος η ηλικία του».

Δείτε το βίντεο:

govastiletto.gr – Κρίσιμες ώρες για τον Δημήτρη Καλλιβωκά – Τι λέει ο θεράπων ιατρός του;