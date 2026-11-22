του Νεκτάριου Διατσίδη

Ο προτελευταίος γύρος της σεζόν του MotoGP επιστρέφει στην Ευρώπη, έπειτα από 5 συνεχόμενα Grand Prix στην Ασία και την Ωκεανία.

Μέχρι σήμερα έχουν διεξαχθεί 20 διοργανώσεις του GP Πορτογαλίας, ωστόσο η πρώτη, το 1987, έλαβε χώρα στην Ισπανία, στην πίστα Jarama.

Από το 2002 έως το 2010, ο αγώνας φιλοξενήθηκε στο Εστορίλ (Estoril), ενώ οι τελευταίες 7 διοργανώσεις πραγματοποιήθηκαν στο Autódromo Internacional do Algarve, το οποίο εγκαινιάστηκε το 2008.

Τα στοιχεία της πίστας

Σύμφωνα με τους μηχανικούς της Brembo, οι οποίοι για 11η συνεχή χρονιά συνεργάζονται στενά με όλες τις ομάδες του MotoGP, η πίστα Autódromo Internacional do Algarve, μήκους 4.592 μέτρων, κατατάσσεται στις πίστες με μέτρια απαίτηση από τα φρένα. Σε μια κλίμακα από το 1 έως το 6, ο δείκτης δυσκολίας είναι 3, καθώς τα 10 σημεία φρεναρίσματος ανά γύρο απαιτούν τη χρήση των φρένων για συνολικά λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Από αυτά, μόνο ένα σημείο ανήκει στην κατηγορία «Υψηλής» δυσκολίας, ενώ 3 ανήκουν στην κατηγορία «Μέτριας» και 6 στην κατηγορία «Χαμηλής».

Η πιο απαιτητική στροφή

Η πιο απαιτητική στροφή για το σύστημα πέδησης στο Autódromo Internacional do Algarve είναι η πρώτη: η ευθεία των 970 μέτρων, που οδηγεί σε αυτή, επιτρέπει στις μοτοσυκλέτες του MotoGP να αναπτύξουν ταχύτητα 339 χλμ./ώρα, για να επιβραδύνουν στη συνέχεια στα 126 χλμ./ώρα μέσα σε 4,2 δευτερόλεπτα και σε απόσταση 265 μέτρων, χάρη σε μια δύναμη 6,7 κιλών που ασκείται στη μανέτα του φρένου. Η επιβράδυνση φτάνει το 1,5 g, ενώ η πίεση στο υγρό φρένων της Brembo αγγίζει τα 14,4 bar – η δεύτερη υψηλότερη τιμή για τη φετινή σεζόν.

200 νίκες για τους Ιταλούς

Χάρη στην επιτυχία του Marco Bezzecchi στο GP του Κατάρ, οι Ιταλοί αναβάτες που χρησιμοποιούν φρένα Brembo έχουν πλέον φτάσει τις 200 νίκες στην κορυφαία κατηγορία MotoGP. Δεκαπέντε αναβάτες έχουν συμβάλει σε αυτόν τον απολογισμό: ο Valentino Rossi προηγείται με 89 νίκες σε Grand Prix, ο Francesco Bagnaia βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 31 και ο Andrea Dovizioso στην τρίτη με 15. Ο Max Biaggi είναι τέταρτος με 13, αλλά κινδυνεύει να τον φτάσει ο Bezzecchi, ο οποίος έχει πλέον φτάσει τις 12 νίκες στο MotoGP. Κανένας άλλος Ιταλός αναβάτης δεν έχει φτάσει σε διψήφιο αριθμό νικών με τη Brembo.

Ο Ago σε εγρήγορση

Αυτό το Σαββατοκύριακο, ο Marc Marquez θα μπορούσε να στεφθεί Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP για όγδοη φορά – ένα επίτευγμα που έχει καταφέρει μόνο ο Giacomo Agostini, αν και στην εποχή του η κορυφαία κατηγορία ήταν τα 500cc και η Brembo δεν είχε κάνει ακόμη την εμφάνισή της στους αγώνες μοτοσυκλέτας. Προς το παρόν, ο Marquez ισοβαθμεί με τον Valentino Rossi έχοντας από 7 παγκόσμιους τίτλους στην κατηγορία 500cc/MotoGP, ενώ ο Mick Doohan ακολουθεί με 5. Ο τελευταίος αναβάτης που κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην κορυφαία κατηγορία με μοτοσυκλέτα χωρίς φρένα Brembo ήταν ο Kevin Schwantz, το 1993.

Η πικρή ήττα στο «slipstream»

Πριν από είκοσι χρόνια, διεξήχθη ένα από τα πιο απίστευτα Grand Prix της Πορτογαλίας: στον 5ο γύρο, ο Nicky Hayden βρέθηκε στο έδαφος μετά από σύγκρουση με τον teammate του, Dani Pedrosa. Ο Valentino Rossi εκμεταλλεύτηκε το γεγονός για να προσπεράσει τον Αμερικανό στην κορυφή της βαθμολογίας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, ενώ απέμενε μόνο ένας αγώνας. Ωστόσο, ο «Doctor» δεν ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος εκείνη την ημέρα, καθώς ο Toni Elias εκμεταλλεύτηκε το «slipstream» του (το ρεύμα αέρα πίσω από τη μοτοσυκλέτα του) και του έκλεψε τη νίκη για μόλις 2 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Πρόκειται για πέντε βαθμούς που αποδείχθηκαν καθοριστικοί, καθώς ο Hayden κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με διαφορά ακριβώς 5 βαθμών από τον Rossi.