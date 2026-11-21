Συνολικά 268 κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα, καθώς και ένα σκάφος αξίας 1.000.000 ευρώ, με τη συνολική αξία των ανευρεθέντων να ξεπερνά τα 5.000.000 ευρώ, εντόπισαν οι ελληνικές Αρχές στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ελληνικής Αστυνομίας στις ταυτόχρονες διεθνείς επιχειρησιακές δράσεις «JAD MOBILE 9» του FRONTEX και «CAR BACK II» της INTERPOL.

Κατά το διάστημα από 28 Σεπτεμβρίου έως 9 Οκτωβρίου 2026, διενεργήθηκαν στοχευμένοι έλεγχοι σε 354 οχήματα τόσο στα εξωτερικά σύνορα (Μέρτζανη, Κρυσταλλοπηγή, Εύζωνοι, Κήποι, Καστανιές, Κακαβιά) όσο και στο εσωτερικό της επικράτειας (Αττική, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Κιλκίς, Λάρισα, Βόλος, Θράκη).

Τα 268 οχήματα που βρέθηκαν στην Ελλάδα αποτελούν μέρος των 710 που εντοπίστηκαν συνολικά στην Ευρώπη και των 1.987 παγκοσμίως, ενώ παράλληλα συνελήφθησαν 13 άτομα για υποθέσεις κλοπών, υπεξαιρέσεων και πλαστογραφιών οχημάτων, καθώς και 81 παράτυποι μετανάστες διαφόρων εθνικοτήτων και 8 διακινητές.

Οι χαρακτηριστικές υποθέσεις και τα ευρήματα ανά περιοχή

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων που συντόνισε σε εθνικό επίπεδο το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Δ.Α.Ο.Ε., οι Αρχές εντόπισαν οχήματα σε κοντέινερ, απέτρεψαν εξαγωγές με πλαστά έγγραφα και εξάρθρωσαν δύο εγκληματικές οργανώσεις:

Πειραιάς: Κατασχέθηκαν στο λιμάνι 3 υπερπολυτελή κλεμμένα οχήματα συνολικής αξίας 250.000 ευρώ (κλεμμένα από τη Γερμανία, τη Σλοβακία και την Αυστρία), τα οποία είχαν ήδη τοποθετηθεί σε εμπορευματοκιβώτια με τελικό προορισμό το Ισραήλ.

Κήποι Έβρου: Εντοπίστηκαν 3 υπεξαιρεμένα πολυτελή οχήματα αξίας 100.000 ευρώ, τα οποία επιχείρησαν να εξάγουν από την ΕΕ με πλαστά έγγραφα 2 υπήκοοι Γαλλίας και ένας υπήκοος Λιβάνου, οι οποίοι συνελήφθησαν.

Δυτική Αττική: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε συστηματικά κλοπές αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, με τη σύλληψη 6 μελών και την εξιχνίαση 19 περιπτώσεων κλοπών.

Λαύριο: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που έκλεβε οχήματα και εξωλέμβιες μηχανές σκαφών διοχετεύοντάς τα στο εξωτερικό (Αλβανία κ.ά.), με την ταυτοποίηση 4 μελών και την εξιχνίαση 5 κλοπών οχημάτων και 18 κλοπών εξωλέμβιων μηχανών.

Διδυμότειχο: Εντοπίστηκε και κατασχέθηκε πολυτελές όχημα με πλαστά στοιχεία κυκλοφορίας, το οποίο είχε κλαπεί από την Ισπανία.

Ο συντονισμός και η συμβολή των υπηρεσιών

Σε διεθνές επίπεδο, η δράση «JAD MOBILE 9» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προτεραιότητας EMPACT MTCNI με επικεφαλής (driver) τον FRONTEX και συν-επικεφαλής (co-drivers) την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Πολωνία, ενώ η «CAR BACK II» υλοποιήθηκε παγκοσμίως υπό τον συντονισμό της INTERPOL έπειτα από πρωτοβουλία των Καναδικών Αρχών, με τη συμμετοχή 15 κρατών-μελών της ΕΕ, 12 τρίτων χωρών, καθώς και των EUROPOL, FRONTEX και INTERPOL.

Στη χώρα μας, στην τελική φάση συμμετείχαν στελέχη της Άμεσης Δράσης Αττικής, των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και Θεσσαλονίκης, των Διευθύνσεων Αστυνομίας Βοιωτίας, Λάρισας και Μαγνησίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης και των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης, ενώ η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών εξέτασε εργαστηριακά περίπου 90 οχήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μέσα σε δύο εβδομάδες και η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας συνέδραμε στη διασύνδεση με τις ασφαλιστικές και τη μεταφορά των κατασχεμένων οχημάτων.