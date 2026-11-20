Εικονικές εταιρείες, εικονικά τιμολόγια, αχυράνθρωποι και επιστροφές φόρων χωρίς να τις δικαιούνται συνθέτουν το σκηνικό στο νέο κύκλωμα φοροδιαφυγής που έπεσε στα χέρια της ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ με τη ζημιά να φθάνει τα 28 εκατομμύρια ευρώ.

Οι 15 κατηγορούμενοι σε Αγρίνιο και Αθήνα είχαν «στήσει» ένα ολόκληρο κύκλωμα για να βάζουν την τσέπη χρήματα και να εξαπατούν το ελληνικό δημόσιο. Η έρευνα έδειξε ότι δεν δίσταζαν να μπλέξουν ακόμα και μέλη των οικογενειών τους.

Οι ερευνητές έκαναν «φύλλο και φτερό» κάθε στοιχείο ενώ αποκαλυπτική για τη δράση κατηγορούμενων είναι η κατάθεση λογίστριας και συντρόφου συλληφθέντα. Σε αυτή την κατάθεση είναι φανερό ότι ήταν κοινό μυστικό οι ενέργειες των δύο τραπεζικών στελεχών στους οποίους οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες.

Το στενό «πρεσάρισμα» στη λογίστρια προκειμένου να υποβάλει δηλώσεις σε εταιρείες ξεκίνησε την άνοιξη του 2025 όταν ένας από τους κατηγορούμενους την κάλεσε για να υποβάλει δήλωση σε συγκεκριμένη εταιρεία. Η λογίστρια κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά γιατί έβλεπε μεγάλη επιστροφή φόρου που δεν δικαιολογούνταν και αρνήθηκε.

Τότε επιστρατεύθηκαν τα μεγάλα μέσα που ήταν ο σύντροφός της που σήμερα είναι ένας εκ των κατηγορουμένων.

«Μου είπε ότι θα πάρουμε πολλά χρήματα»

«Μου είπε ότι ο Σ.Μ (σ.σ. κατηγορούμενος) θέλει να υποβάλω δηλώσεις για εταιρείες και ότι αν το κάνω θα πάρουμε πολλά χρήματα, περίπου 5.000 ευρώ για κάθε δήλωση. Αρνήθηκα και του είπα δεν με ενδιαφέρει να λάβω χρήματα θεωρώντας ότι αν δεχόμουν θα συμμετείχα σε απάτη κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Μου είπε να μην ανησυχώ και ότι τα χρήματα θα εκταμιεύονταν διότι εμπλέκονταν και τραπεζικοί».

«Βγήκε εκτός εαυτού γιατί δεν του έδινα τους κωδικούς»

Η πίεση προς τη λογίστρια συνεχιζόταν ενώ ζητήθηκαν οι κωδικοί από άλλο λογιστή με τον οποίο συνεργάζονταν. Η λογίστρια και πάλι αρνήθηκε και τότε…

«Θύμωσε, μου φώναζε τσακωθήκαμε και φοβούμενη για τη σωματική μου ακεραιότητα καθώς ήταν εκτός εαυτού. Έφυγα και όταν επέστρεψα μου είπε να ξέρεις οι δηλώσεις υποβλήθηκαν, τα κανόνισα μόνος μου,δεν σε έχω ανάγκη».

Σύμφωνα με τη λογίστρια, ο σύντροφός της ουσιαστικά έκλεψε τους κωδικούς του λογιστή με τον οποίο συνεργαζόταν από τον υπολογιστή της.

Οι κατηγορούμενοι διευθυντές τράπεζας

Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε για τις αναλήψεις στις επιστροφές φόρων δύο διευθυντές τράπεζας σε Αγρίνιο και Γέρακα. Ουσιαστικά έδιναν το «πράσινο φως» για να βγουν τα χρήματα παίρνοντας για κάθε ανάληψη το ποσό των 100.000 ευρώ.

Οι Αρχές επισημαίνουν τα εξής:

«Η συγκέντρωση σε δύο καταστήματα του ανοίγματος λογαριασμών, της αύξησης των ορίων και της οργάνωσης εκταμίευσης μετρητών άνω των 2.5 εκατομμυρίων ευρώ εντός δύο ημερών από την πίστωση, σε συνδυασμό με τη δήλωση των διευθυντών ότι γνώριζαν τους συναλλασσόμενους θεωρούνται ως αποχρώσεις ενδείξεις ότι οι δύο διευθυντές γνώριζαν και συνέβαλαν συνειδητά στην είσπραξη και απομάκρυνση των ποσών».

Οι δύο διευθυντές , Ο Ν.Μ από το Αγρίνιο και ο Σ.Μ από το Γέρακα έδωσαν εξηγήσεις στον εσωτερικό έλεγχο που έκανε η Τράπεζα όταν μυρίστηκε την απάτη χωρίς όμως να μπορούν να δικαιολογήσουν τα όσα έκαναν. Ο ένας παραιτήθηκε και ο άλλος τέθηκε σε διαθεσιμότητα πριν συλληφθούν και όταν κατάλαβαν ότι σφίγγει ο κλοιός γύρω τους.

Το πόρισμα για τον Διευθυντή στο Γέρακα αναφέρει:

«Κατά το διάστημα 20.02.2026 έως 3.09.2026 διενεργήθηκαν 199 συναλλαγές ύψους 15.316.119.64 ευρώ για 22 εταιρείες και 6 φυσικά πρόσωπα».