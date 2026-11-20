Με δυσκολία εφαρμόστηκε κατά την πρώτη ημέρα της εφαρμογής του τ νέο καθεστώς για τα καταλύματα που διατίθενται μέσω της Airbnb, καθώς οι επισκέπτες έχουν λιγότερες υποχρεώσεις κατά την διαμονή και την αναχώρησή τους.

Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές των ακινήτων φαίνεται να επιδιώκουν να επιμείνουν στις «παλιές συνήθειες» που εξασφάλιζαν μικρότερο κόστος, αλλά σε βάρος των χρηστών. Κάποιοι από τους τελευταίους, που είχαν έγκαιρα ενημερωθεί εγκατέλειψαν τα ακίνητα που είχαν νοικιάσει και κακή κατάσταση και χωρίς καμία φροντίδα.

Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές από την πλευρά τους δεν πρόλαβαν ή δεν θέλησαν να προσαρμοστούν σχετικά με αποτέλεσμα ακαταστασία και μεγάλη ταλαιπωρία για τους επόμενους επισκέπτες.

Η πλατφόρμα είχε γνωστοποιήσει τις συγκεκριμένες αλλαγές στις 20 Οκτωβρίου, επιδιώκοντας να βάλει σαφή όρια στις απαιτήσεις που μπορούν να έχουν οι οικοδεσπότες από όσους επιλέγουν τα καταλύματά τους.

Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται κατά την αναχώρηση

Με τη νέα πολιτική διευκρινίζεται ποιες εργασίες μπορούν να ζητούνται από τους επισκέπτες και ποιες θεωρούνται πλέον υπερβολικές.

Στο κομμάτι της κουζίνας, οι οικοδεσπότες έχουν τη δυνατότητα να ζητούν από τους επισκέπτες να αφήνουν τα χρησιμοποιημένα πιάτα στον νεροχύτη, χωρίς όμως να επιτρέπεται να απαιτούν το πλύσιμό τους και την επιστροφή τους στα ντουλάπια.

Αντίστοιχα, όσον αφορά τα λευκά είδη, οι φιλοξενούμενοι μπορούν να συγκεντρώνουν τις χρησιμοποιημένες πετσέτες σε ένα συγκεκριμένο σημείο του καταλύματος, αλλά δεν υποχρεούνται να αφαιρούν τα σεντόνια από τα κρεβάτια ούτε να θέτουν σε λειτουργία το πλυντήριο πριν φύγουν.

Παράλληλα, στη διαχείριση των απορριμμάτων επιτρέπεται να ζητείται ο διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων υλικών από τα υπόλοιπα σκουπίδια και η τοποθέτησή τους στους κάδους του καταλύματος, ωστόσο δεν μπορεί να επιβάλλεται στους επισκέπτες η μεταφορά τους σε απομακρυσμένα σημεία.

Τέλος, για τον κλιματισμό, οι ιδιοκτήτες μπορούν να ζητούν την απενεργοποίηση της συσκευής κατά την αποχώρηση, δεν έχουν όμως τη δυνατότητα να περιορίζουν τη χρήση της κατά τη διάρκεια της διαμονής, εφόσον αποτελεί παροχή που αναφέρεται στην αγγελία.

Οι επτά βασικές ενότητες κανόνων για κάθε κατάλυμα

Παράλληλα, η Airbnb οργανώνει πλέον τους βασικούς κανόνες κάθε καταλύματος σε επτά διακριτές ενότητες, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται αναλυτικά για τους όρους φιλοξενίας πριν προχωρήσουν σε κράτηση.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ιδιοκτήτες μπορούν να ορίζουν το ανώτατο πλήθος επισκεπτών που μπορούν να φιλοξενηθούν και να διανυκτερεύσουν στον χώρο, καθώς και τις ώρες κοινής ησυχίας κατά τις οποίες οφείλεται περιορισμός του θορύβου.

Επιπλέον, καθορίζεται ρητά αν επιτρέπονται πάρτι και εκδηλώσεις —με την προϋπόθεση τήρησης των κανόνων της πλατφόρμας—, αν είναι δυνατή η φιλοξενία κατοικιδίων και σε ποιον αριθμό, καθώς και αν επιτρέπεται το κάπνισμα (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών τσιγάρων) στο εσωτερικό ή σε άλλους χώρους.

Οι ενότητες συμπληρώνονται από τους όρους για τη χρήση του καταλύματος σε επαγγελματικές φωτογραφίσεις ή οπτικοακουστικές παραγωγές, καθώς και από τις οδηγίες για το κλείδωμα, την ασφάλιση του ακινήτου και την παράδοση των κλειδιών κατά την αποχώρηση.

Μέσα από τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις, η Airbnb επιδιώκει να καθορίσει ένα πιο ξεκάθαρο και ισορροπημένο πλαίσιο για τις υποχρεώσεις των επισκεπτών, περιορίζοντας τις υπερβολικές απαιτήσεις από την πλευρά των ιδιοκτητών.