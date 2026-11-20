Σε νέα πολιτική αποδοχών και παροχών, με έναρξη ισχύος την 1η Νοεμβρίου 2026, προχώρησε η Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στην επιχείρηση, η νέα πολιτική προβλέπει μέση αύξηση αποδοχών κατά 4,37% για το 99% του συνόλου των 37.340 εργαζομένων της, ανεβάζοντας το συνολικό ετήσιο κόστος μισθοδοσίας στα 851,8 εκατ. ευρώ για το 2026.

Στα 1.100 ευρώ ο νέος βασικός μισθός

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράφηκε Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, βάσει της οποίας ο βασικός μισθός αυξάνεται στα 1.100 ευρώ από 1.000 ευρώ προηγουμένως.

Ο νέος εισαγωγικός μισθός της αλυσίδας διαμορφώνεται έτσι κατά 180 ευρώ (+19,6%) υψηλότερα σε σχέση με τον κρατικό νόμιμο κατώτατο μισθό των 920 ευρώ, ενώ ειδικά για τους εργαζομένους που αμείβονται κοντά στον βασικό μισθό της επιχείρησης, η μέση αύξηση αγγίζει το 8%.

Νέα επιδόματα οικογένειας, προϋπηρεσίας και σπουδών

Πέρα από τις μισθολογικές αυξήσεις, η εταιρεία προχωρά στη χορήγηση νέων, ενισχυμένων παροχών. Συγκεκριμένα, θεσπίζεται οικογενειακό επίδομα που ξεκινά από τα 60 ευρώ τον μήνα για έγγαμους εργαζομένους και φτάνει έως τα 140 ευρώ μηνιαίως για εργαζομένους με τρία ή περισσότερα παιδιά, καλύπτοντας τέκνα ηλικίας έως 19 ετών ή έως 25 ετών εφόσον σπουδάζουν.

Παράλληλα, καθιερώνεται επίδομα προϋπηρεσίας ύψους από 100 έως 250 ευρώ τον μήνα για όσους συμπληρώνουν από 20 έως 35 έτη εργασίας στην εταιρεία, καθώς και εφάπαξ χορήγηση διατακτικών σίτισης αξίας 200 ευρώ για τη στήριξη παιδιών εργαζομένων που εισάγονται σε σχολή σε διαφορετική πόλη από τον τόπο κύριας κατοικίας τους.

Οι υφιστάμενες παροχές που διατηρούνται

Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται κανονικά η χορήγηση των καθιερωμένων παροχών προς το προσωπικό. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι εκπτώσεις προσωπικού για αγορές από τα καταστήματα (7% για είδη ευρείας κατανάλωσης και 10% για είδη οικιακού εξοπλισμού), το Πρόγραμμα Ζωής και Υγείας με πλήρη κάλυψη των ασφαλίστρων των εργαζομένων από την επιχείρηση, οι διατακτικές επιβράβευσης και εορτών, καθώς και οι ειδικές άδειες και οικογενειακές ενισχύσεις για τρίτεκνους και πολύτεκνους, γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες, δώρο γάμου και παροχή για γέννηση ή υιοθεσία τέκνου.