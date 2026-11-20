Έγκυρο γερμανικό σάιτ καταγράφει λεπτομερώς τις επιδόσεις όλων των ευρωπαίων ρέφερι.

Μόλις έκανα μία σημαντική ανακάλυψη και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας. Υπάρχει ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί από Γερμανούς για τη διαιτησία. Ασχολείται με τις εμφανίσεις όλων των διαιτητών στη Γηραιά Ήπειρο. Αφορά τα παιχνίδια που ορίζονται στις διοργανώσεις της UEFA. Αποκλειστικά. Στις διασυλλογικές και στα τουρνουά που συμμετέχουν οι εθνικές ομάδες.

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