Η διαβολοβδομάδα της Euroleague φτάνει στο τέλος της με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η 13η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα με τέσσερις αναμετρήσεις και το πιάτο της βραδιάς σερβίρεται στη SUNEL Arena, εκεί όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 21:15, στην επανάληψη του περυσινού τελικού της διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα ανοίγει στην Κωνσταντινούπολη στις 19:30, με την Αναντολού Εφές να φιλοξενεί τη Βιλερμπάν. Οι γηπεδούχοι έχουν 5-7 και οι Γάλλοι 4-8, οπότε το ματς μοιάζει με μάχη επιβίωσης για δύο ομάδες που δεν έχουν περιθώριο για άλλες απώλειες.

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