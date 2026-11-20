Στον αέρα βρίσκεται η πρώτη παγκόσμια brand καμπάνια της Allwyn, με θέμα “Feel it all at Allwyn”, η οποία αναδεικνύει όλο το φάσμα των συναισθημάτων που γεννά το παιχνίδι και τοποθετεί το brand της ως κόμβο συναισθημάτων (“Home of all feelings”).

Με την υπογραφή του δημιουργικού agency Forsman & Bodenfors, η ολοκληρωμένη καμπάνια ζωντανεύει τον εταιρικό σκοπό της Allwyn να κάνει το παιχνίδι καλύτερο για όλους. Παράλληλα, σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στη φιλοδοξία της να γίνει η κορυφαία εταιρεία ψυχαγωγίας και τυχερών παιχνιδιών στον κόσμο, μέσα και από τις πρωτοβουλίες της για ένα ενιαίο παγκόσμιο brand.

Η νέα καμπάνια στηρίχθηκε στα ευρήματα νέας παγκόσμιας έρευνας που δημοσίευσε η Allwyn. Βάσει της έρευνας, οι άνθρωποι αναζητούν καθημερινά περισσότερα συναισθήματα, όπως χαρά (58%), ενθουσιασμό (45%) και αισιοδοξία (45%).

Τα ευρήματα δείχνουν, επίσης, ότι το παιχνίδι κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν περισσότερη χαρά (44%) και περισσότερη ενέργεια (36%), ενώ το 46% πιστεύει ότι το παιχνίδι προσφέρει ένα διάλειμμα από τη ρουτίνα.

«Το παιχνίδι ήταν πάντα κάτι περισσότερο από το αποτέλεσμα του. Είναι όλα όσα νιώθεις στη διαδρομή: η προσμονή πριν από μια κλήρωση, η χαρά που μοιράζεσαι με άλλους, ο ενθουσιασμός της νίκης και – κάποιες φορές – η αίσθηση μιας χαμένης ευκαιρίας», δήλωσε η Tatiana Jouanneau, Group Chief Brand Officer της Allwyn.

«Η καμπάνια ‘Feel it all at Allwyn’ γιορτάζει όλα αυτά τα συναισθήματα. Θέλουμε να φέρουμε μια αλλαγή νοοτροπίας, φέρνοντας περισσότερο συναίσθημα στην καθημερινότητα μέσα από το παιχνίδι, ενώ παράλληλα συνεχίζουμε να ενισχύουμε τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τους παίκτες μας».

Η έναρξη της παγκόσμιας καμπάνιας πραγματοποιείται στο πλαίσιο του FORMULA 1 HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2026. Η νέα ολοκληρωμένη brand καμπάνια της Allwyn θα αναπτυχθεί σε B2C και B2B σημεία επαφής στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, με έμφαση στην Τσεχία και την Ελλάδα, από τις 19 Νοεμβρίου 2026.

Στο πλαίσιο αυτό, θα αξιοποιηθεί ένα πλήρες μείγμα δράσεων και καναλιών επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης τηλεοπτικής, υπαίθριας και digital διαφήμισης, ενεργειών δημοσίων σχέσεων, περιεχομένου και χορηγιών, όπως οι συνεργασίες της Allwyn με την Formula 1® και την ομάδα McLaren Formula 1®.