Η ΑΕΚ επιστρέφει στη δράση σε μια χρονιά που δεν συγχωρεί γκέλες και ο Μάρκο Νίκολιτς βλέπει τη λίστα των απόντων να μεγαλώνει πριν ξεκινήσει ο μαραθώνιος.

Από σήμερα έως τις 20 Δεκεμβρίου η ΑΕΚ έχει εννέα παιχνίδια σε τρεις διοργανώσεις, με πρώτη στάση το αυριανό ματς με την Καλαμάτα στη Νίκαια (19:30) στο εναρκτήριο παιχνίδι της 11ης αγωνιστικής. Εκεί, ο Νίκολιτς δεν θα έχει τον Ραζβάν Μαρίν, που αποβλήθηκε με τον Λεβαδειακό και εκτίει την ποινή της μίας αγωνιστικής. Ο Κάαν Κάιρινεν επέστρεψε από τη Φινλανδία με ενοχλήσεις και παραμένει αμφίβολος, ενώ οι Ζίνι, Ζοάο Μάριο και Αλεξίου βρίσκονται σε φάση επανένταξης. Ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ έχει κάταγμα κόπωσης στην κνήμη και επιστρέφει με το νέο έτος. Στον άξονα, ο Αριάγκα φαντάζει δεδομένος και ο παρτενέρ του είναι το μεγάλο ερωτηματικό.

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