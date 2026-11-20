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Με έξι αναμετρήσεις άνοιξε το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να βγάζει αντίδραση μετά την ήττα από τη Βίρτους, επικρατώντας με 87-72 της Ζάλγκιρις για να ανέβει στο 9-4. Απέδρασε από την Κύπρο η Ντουμπάι BC, τέταρτη νίκη για την Μπάγερν.
Η δράση ξεκίνησε από την Κύπρο και το «Σπύρος Κυπριανού», όπου η Ντουμπάι BC βρέθηκε να κυνηγάει τη Μακάμπι για κάτι περισσότερο από τρία δεκάλεπτα. Η ομάδα του Κάτας ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι, πήρε από νωρίς διψήφιες διαφορές και έκλεισε την πρώτη περίοδο με 26-14 για να πάει στα αποδυτήρια με προβάδισμα επτά πόντων (47-40). Στην τρίτη περίοδο η ομάδα από τα ΗΑΕ έφτασε σε απόσταση αναπνοής, πριν πατήσει γκάζι στην τελευταία περίοδο, για να κρατήσει τους γηπεδούχους στους 12 πόντους και να πάρει τη νίκη με 82-74, που την ανέβασε στο 9-4. Πρωταγωνιστής για τους φιλοξενούμενους ο Ντουέιν Μπέικον, που σταμάτησε στους 18 πόντους, με 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Στο Κάουνας, ο Παναθηναϊκός βρήκε και πάλι τον καλό εαυτό του, παίρνοντας σπουδαία νίκη με 87-72, για να ανέβει στο 9-4 και να βγάλει αντίδραση μετά την ήττα από τη Βίρτους Μπολόνια.
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