Επιμέλεια: Χρήστος Μαζάνης

Ένα χρόνιο αίτημα τεσσάρων δεκαετιών για τους κατοίκους της Αιτωλοακαρνανίας έλαβε τέλος, καθώς ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση της νέας γέφυρας τύπου Μπέλεϋ στον Εύηνο ποταμό, με τη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ).

Το έργο αποκαθιστά την οδική σύνδεση στη θέση Κάτω Δοσούλα της Κοινότητας Κάτω Χρυσοβίτσας του Δήμου Θέρμου με τον οικισμό Άνω Κάμπος Στράνωμας του Δήμου Ναυπακτίας, γεφυρώνοντας ουσιαστικά την περιοχή της Τριχωνίδας με τη Ναυπακτία.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της παρέμβασης, η δημοτική αρχή Θέρμου εξέδωσε εκτενή ανακοίνωση, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το προσωπικό του Στρατού Ξηράς.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Δήμου, καθοριστική υπήρξε η ανταπόκριση της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας στο αίτημα που κατέθεσε ο δήμαρχος Θέρμου, Σπυρίδων Κωνσταντάρας.

Συγκεκριμένα, η δημοτική αρχή ευχαριστεί θερμά τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, για την υιοθέτηση της πρότασης, καθώς και τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, για την άμεση προώθηση των διαδικασιών.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται επίσης στη Διεύθυνση Διακλαδικής Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΓΕΕΘΑ/ΔΙΚΑΦΚΑ), στον Υποστράτηγο Νικόλαο Γκρέτσα και στον Συνταγματάρχη (ΜΧ) Μιχαήλ Καρσιώτη, οι οποίοι χειρίστηκαν τα ζητήματα της μελέτης, της αδειοδότησης και του συντονισμού.

Αγώνας δρόμου τεσσάρων ημερών από το Μηχανικό υπό αντίξοες συνθήκες

Ξεχωριστό κεφάλαιο στην επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος αποτέλεσε η εργασία των στελεχών του 730 Τάγματος Μηχανικού Γεφυροποιίας (730 ΤΜΧ Γ/Φ) με έδρα τη Λάρισα, υπό τον Αντισυνταγματάρχη (ΜΧ) Γεώργιο Ζιούνα.

Συνολικά 16 στελέχη της μονάδας εργάστηκαν εντατικά, ημέρα και νύχτα, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, καταφέρνοντας να ολοκληρώσουν την καθέλκυση της γέφυρας μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες.

Η δημοτική αρχή εξήρε τον επαγγελματισμό και την τεχνογνωσία των στρατιωτικών, τονίζοντας ότι τέτοιες αποστολές επιβεβαιώνουν την έμπρακτη παρουσία των Ενόπλων Δυνάμεων δίπλα στις ανάγκες της ελληνικής περιφέρειας.

Η προετοιμασία του Δήμου και η θερμή υποδοχή από την τοπική κοινωνία

Από την πλευρά του, ο Δήμος Θέρμου ανέλαβε και έφερε εις πέρας το σύνολο των προπαρασκευαστικών εργασιών που απαιτούνταν για την υποδοχή και τοποθέτηση της κατασκευής, με τον αναλυτικό απολογισμό των ενεργειών να αναμένεται σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παράλληλα, ιδιαίτερα συγκινητική χαρακτηρίζεται η στάση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι υποδέχθηκαν το κλιμάκιο του Στρατού με ενθουσιασμό και φιλοξενία, βλέποντας ένα έργο πνοής και επικοινωνίας για τις επόμενες γενιές να παίρνει επιτέλους σάρκα και οστά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Θέρμου

«Ο Δήμος Θέρμου εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ και στα στελέχη του Ελληνικού Στρατού για την καθέλκυση της γέφυρας Μπέλεϋ στον Εύηνο ποταμό

Ο Δήμος Θέρμου αισθάνεται την ιδιαίτερη τιμή και την ηθική υποχρέωση να εκφράσει δημόσια τις θερμές ευχαριστίες και την ειλικρινή ευγνωμοσύνη του προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ , καθώς και προς όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που συνέβαλαν καθοριστικά στην εγκατάσταση της γέφυρας Μπέλεϋ στον Εύηνο ποταμό.

Πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για την ευρύτερη περιοχή, καθώς αποκαθιστά τη σύνδεση στη θέση Κάτω Δοσούλα, της Κοινότητας Κάτω Χρυσοβίτσας του Δήμου Θέρμου, με τον οικισμό Άνω Κάμπος Στράνωμας του Δήμου Ναυπακτίας, ικανοποιώντας μια προσδοκία και ένα διαχρονικό αίτημα των κατοίκων που εκκρεμούσε επί τέσσερις δεκαετίες , για οδική σύνδεση της Τριχωνίδας με την Ναυπακτία.

Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον αξιότιμο Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Δένδια, ο οποίος υιοθέτησε το αίτημα του Δημάρχου Θέρμου, κ. Σπυρίδωνος Κωνσταντάρα, δίνοντας τη δυνατότητα να προχωρήσει η υλοποίηση αυτού του τόσο σημαντικού έργου υποδομής.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, ο οποίος ανταποκρίθηκε εξαρχής στο αίτημά μας και συνέβαλε στην προώθηση της αναγκαίας διαδικασίας.

Εκφράζουμε επίσης την ευγνωμοσύνη μας προς τη ΓΕΕΘΑ/ΔΙΚΑΦΚΑ και όλους τους αξιωματικούς που εργάστηκαν για τη μελέτη, την αδειοδότηση και την κατασκευή της γέφυρας. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στον Υποστράτηγο Νικόλαο Γκρέτσα, ο οποίος, μαζί με τους επιτελείς του, συνέβαλε αποφασιστικά στην απρόσκοπτη εξέλιξη του έργου.

Ξεχωριστή αναφορά στα στελέχη του Ελληνικού Στρατού

Η σημερινή ημέρα αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία να αποδώσουμε την οφειλόμενη τιμή και αναγνώριση στα στελέχη του Ελληνικού Στρατού που εργάστηκαν με αυταπάρνηση, υψηλό αίσθημα καθήκοντος και επαγγελματισμό για την ολοκλήρωση της καθέλκυσης της γέφυρας.

Ειδικότερα, ευχαριστούμε:

Από τη ΓΕΕΘΑ/ΔΙΚΑΦΚΑ

* Τον Υποστράτηγο Νικόλαο Γκρέτσα.

* Τον Συνταγματάρχη (ΜΧ) Μιχαήλ Καρσιώτη.

Από το 730 ΤΜΧ Γ/Φ

* Τον Αντισυνταγματάρχη (ΜΧ) Γεώργιο Ζιούνα.

* Όλα τα στελέχη της μονάδας που συμμετείχαν στις εργασίες.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο 730 ΤΜΧ Γ/Φ, που εδρεύει στη Λάρισα. Τα δεκαέξι στελέχη του, υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες και με την καθοδήγηση των αξιωματικών τους, εργάστηκαν νυχθημερόν και ολοκλήρωσαν την καθέλκυση της γέφυρας σε μόλις τέσσερις ημέρες.

Η ταχύτητα, η αρτιότητα και η αποτελεσματικότητα με την οποία ολοκληρώθηκε η αποστολή αποτελούν έμπρακτη απόδειξη του υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας, της τεχνογνωσίας, της πειθαρχίας και του αξιόμαχου των στελεχών του Ελληνικού Στρατού.

Η προσφορά τους δεν αποτελεί απλώς την εκτέλεση μιας στρατιωτικής αποστολής. Αποτελεί μια ουσιαστική πράξη προσφοράς προς την κοινωνία και τους πολίτες, αποδεικνύοντας ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται πάντοτε δίπλα στην ελληνική περιφέρεια και στις ανάγκες της.

Η συμβολή του Δήμου και η συμπαράσταση των πολιτών

Ο Δήμος Θέρμου ολοκλήρωσε το σύνολο των προπαρασκευαστικών εργασιών που απαιτήθηκαν για την τοποθέτηση της γέφυρας. Η αναλυτική παρουσίαση των εργασιών και των ενεργειών του Δήμου θα πραγματοποιηθεί σε προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ξεχωριστό και ιδιαίτερα συγκινητικό γεγονός αποτέλεσε η συμμετοχή και η συμπαράσταση των πολιτών της ευρύτερης περιοχής. Οι κάτοικοι αγκάλιασαν το έργο με ενθουσιασμό και χαρά, δημιουργώντας ένα κλίμα θερμής υποδοχής και έμπρακτης φιλοξενίας προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που εργάστηκαν στην περιοχή.

Η συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Ελληνικού Στρατού και της τοπικής κοινωνίας απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι όταν υπάρχει κοινή βούληση, συνεννόηση και διάθεση προσφοράς, ακόμη και δύσκολοι στόχοι μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.

Ο Δήμαρχος Θέρμου, οι συνεργάτες του και οι δημότες της περιοχής εκφράζουν για μία ακόμη φορά την απεριόριστη ευγνωμοσύνη τους προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, καθώς και προς όλα τα στελέχη του Ελληνικού Στρατού που συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.

Η γέφυρα στον Εύηνο δεν είναι απλώς μια τεχνική κατασκευή. Είναι μια γέφυρα επικοινωνίας, συνεργασίας, ελπίδας και προοπτικής. Είναι η έμπρακτη δικαίωση μιας προσδοκίας σαράντα ετών και μια σημαντική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς!

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ».

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες κατά τη διάρκεια του έργου:

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