Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή της επιστροφής ενοικίου, ένα μέτρο στήριξης που αφορά χιλιάδες νοικοκυριά. Τα χρήματα -με βάσει τις διαβεβαιώσεις του αρμόδιου Υπουργείου- θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων την 30ή Νοεμβρίου, με τη διαδικασία να γίνεται εντελώς αυτοματοποιημένα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης.

Η ΑΑΔΕ θα αντλήσει τα απαραίτητα δεδομένα (φορολογικές δηλώσεις και ηλεκτρονικά μισθωτήρια) και θα προχωρήσει στις σχετικές διασταυρώσεις ώστε να καθοριστεί το ακριβές ποσό για τον κάθε δικαιούχο.

Πώς υπολογίζεται το ποσό της επιστροφής

Η επιστροφή ενοικίου ισούται με το ένα δωδέκατο (1/12) της συνολικής ετήσιας δαπάνης για μίσθωμα, με το ανώτατο όριο να φτάνει τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία. Το τελικό ποσό εξαρτάται από:

Το ύψος του μηνιαίου ενοικίου.

Τη διάρκεια της μίσθωσης μέσα στο έτος αναφοράς.

Τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, καθώς για κάθε παιδί προστίθενται 50 ευρώ στο ανώτατο όριο (π.χ. 850 ευρώ για ένα παιδί, 900 ευρώ για δύο παιδιά).

Για παράδειγμα, αν ένας ενοικιαστής πληρώνει 500 ευρώ τον μήνα και η μίσθωση διήρκεσε 12 μήνες, η ετήσια δαπάνη είναι 6.000 ευρώ, συνεπώς η επιστροφή ανέρχεται στα 500 ευρώ. Αν, όμως, το ενοίκιο καταβλήθηκε μόνο για έξι μήνες (ετήσια δαπάνη 3.000 ευρώ), τότε η επιστροφή διαμορφώνεται στα 250 ευρώ.

Τι ισχύει για τη φοιτητική στέγη

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για τις οικογένειες που πληρώνουν ενοίκιο για φοιτητική κατοικία. Το επίδομα για τη φοιτητική στέγη μπορεί να φτάσει επίσης έως τα 800 ευρώ ανά φοιτητή.

Αυτό σημαίνει πως αν ένα νοικοκυριό καταβάλλει ταυτόχρονα ενοίκιο για κύρια και φοιτητική κατοικία, η συνολική ενίσχυση μπορεί να αγγίξει τα 1.600 ευρώ (ή και παραπάνω, αν υπάρχουν προσαυξήσεις λόγω επιπλέον εξαρτώμενων τέκνων). Σημειώνεται πως αν σε ένα φοιτητικό σπίτι διαμένουν περισσότερα από ένα εξαρτώμενα τέκνα της ίδιας οικογένειας, η ενίσχυση δίνεται μόνο μία φορά για το συγκεκριμένο μισθωτήριο.

Διευρυμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Το μέτρο αφορά όσους πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία για φέτος είναι πιο διευρυμένα. Πιο αναλυτικά:

Εισοδηματικά κριτήρια:

Άγαμοι: Έως 25.000 ευρώ.

Έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης: Έως 35.000 ευρώ (προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο).

Μονογονεϊκές οικογένειες: Έως 39.000 ευρώ (προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο).

Περιουσιακά κριτήρια:

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 120.000 ευρώ για τους άγαμους. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο ή το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης, καθώς και για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Προσοχή στα ανακριβή στοιχεία

Η επιστροφή ενοικίου είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη. Ωστόσο, προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση που εντοπιστούν ανακριβείς δηλώσεις με σκοπό την αχρεώστητη είσπραξη του ποσού.

Όσοι λάβουν χρήματα χωρίς να τα δικαιούνται θα κληθούν να τα επιστρέψουν εντόκως, με ετήσιο επιτόκιο 8,76%, ενώ θα αποκλειστούν από τη συγκεκριμένη ενίσχυση για τα επόμενα τρία χρόνια. Αν υπάρξουν αποκλίσεις μεταξύ των στοιχείων (π.χ. μεταξύ ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και φορολογικής δήλωσης), η ΑΑΔΕ θα βασίσει τον υπολογισμό στα επίσημα φορολογικά δεδομένα.