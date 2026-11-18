Στις 3.006 ανέρχονται έως τώρα οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για τις αποζημιώσεις παράκτιων αλιέων, αναφορικά με τις ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία και τις απώλειες παραγωγής που προκαλούνται από προστατευόμενα θαλάσσια είδη.

Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), η προθεσμία υποβολής λήγει την ερχόμενη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου, στις 12:00, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 25 εκατ. ευρώ.

Ενίσχυση του προϋπολογισμού και επέκταση της περιόδου κάλυψης

Η περίοδος αποζημίωσης επεκτάθηκε από ένα σε δύο έτη και η χρηματοδότηση αυξήθηκε κατά 10 εκατ. ευρώ —από τα 15 στα 25 εκατ. ευρώ.

Στόχος της παρέμβασης είναι η στήριξη του εισοδήματος των επαγγελματιών αλιέων και η αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων από τις καταστροφές στα εργαλεία τους και την απώλεια της αλιευτικής παραγωγής.

Όπως επισημαίνει το ΥΠΑΑΤ στην ανακοίνωσή του, η δράση εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια στήριξης της παράκτιας αλιείας, ενίσχυσης της βιωσιμότητας των αλιευτικών εκμεταλλεύσεων και διατήρησης της παραγωγικής δραστηριότητας στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές της χώρας.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι ιδιοκτήτες επαγγελματικών σκαφών παράκτιας αλιείας που πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης και διαθέτουν αλιευτική άδεια σε ισχύ, καθώς και δίχτυα και αγκιστρωτά εργαλεία.

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια, ενώ η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας https://apozimiosi2-drasi-162.alieia.gr.