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Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκλεισε την Πέμπτη με απώλειες, λόγω της έλλειψης επενδυτικού ενδιαφέροντος για τις περισσότερες μετοχές, με εξαίρεση τη μετοχή της Anthropic, η οποία πραγματοποίησε μια πετυχημένη είσοδο στη Wall Street.
Η αμερικανική start-up Anthropic έκανε την Πέμπτη μια αξιοσημείωτη είσοδο στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, κλείνοντας με σαφή άνοδο σε μια αγορά υποτονική.
Μετά την άνοδό της κατά σχεδόν 38% κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η μετοχή της τελικά κέρδισε 17,07%, διαμορφώθηκε στα 97,17 δολάρια, πάνω από τα 83 δολάρια που είχε ορίσει το βράδυ της Τετάρτης η εταιρία.
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 1.101,11μονάδων (-2,19%), στις 49.097,06 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε πτώση 550,69 μονάδων (-2,25%), στις 23.879,20 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 147,80 μονάδων (-2,02%) στις 7.175,83 μονάδες.