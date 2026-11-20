Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκλεισε την Πέμπτη με απώλειες, λόγω της έλλειψης επενδυτικού ενδιαφέροντος για τις περισσότερες μετοχές, με εξαίρεση τη μετοχή της Anthropic, η οποία πραγματοποίησε μια πετυχημένη είσοδο στη Wall Street.

Η αμερικανική start-up Anthropic έκανε την Πέμπτη μια αξιοσημείωτη είσοδο στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, κλείνοντας με σαφή άνοδο σε μια αγορά υποτονική.

Μετά την άνοδό της κατά σχεδόν 38% κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η μετοχή της τελικά κέρδισε 17,07%, διαμορφώθηκε στα 97,17 δολάρια, πάνω από τα 83 δολάρια που είχε ορίσει το βράδυ της Τετάρτης η εταιρία.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 1.101,11μονάδων (-2,19%), στις 49.097,06 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε πτώση 550,69 μονάδων (-2,25%), στις 23.879,20 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 147,80 μονάδων (-2,02%) στις 7.175,83 μονάδες.