Ο πρωθυπουργός προφανώς προβληματισμένος, αν όχι συγχυσμένος, από τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες σχεδόν όλες στην πρόθεση ψήφου δεν δείχνουν την ΝΔ να ξεκολλά από το 23%, αποφάσισε να διαφημίσει προσωπικά την κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων του επιδόματος των 400 ευρώ.

Κάποιος φωστήρας στο Μαξίμου τον παρέσυρε. Πού εντοπίζεται, όμως, το πρόβλημα. Στο ότι η διαφήμιση του πολιτικού προϊόντος που είναι το επίδομα, περνά μέσα από την ξεκάθαρη διαφήμιση ενός videogame, αυτό του GTA 6. Το συγκεκριμένο φέρει ξεκάθαρα απαγόρευση χρήσης από ανηλίκους και κυκλοφορεί με σήμανση που επιτρέπει την χρήση μόνον από ενηλίκους.

Καλά, ο λογογράφος του πρωθυπουργού και καλός πρώην συνάδελφος, ο Γιάννης ο Βλαστάρης, δεν πήρε χαμπάρι;

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαίρεται, διότι με το επίδομα των 400 ευρώ ο παππούς και η γιαγιά θα μπορούν να αγοράσουν το videogame για χριστουγεννιάτικο δώρο στα εγγόνια τους. Τα ανήλικα, προφανώς.

Διάνα, λοιπόν, του πρωθυπουργού και των συνεργατών του. Τόση απόγνωση και απελπισία κυριαρχεί πια στο Μαξίμου;

Δείτε το επίμαχο video με τον πρωθυπουργό σε ρόλο δαφημιστή.