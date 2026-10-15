Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, τη Δευτέρα (12/10) πραγματοποιήθηκε, «κεκλεισμένων των θυρών», συνάντηση αντιπροσώπων της ισραηλινής ομάδας πίεσης «Israel Allies Foundation», σε αίθουσα της Αθηναϊκής Λέσχης.

Παρόντες, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρθηκαν, ήταν μεμονωμένοι βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, ένας πρώην βουλευτής των Σπαρτιατών, καθώς και επιχειρηματικοί παράγοντες, με διασυνδέσεις στον τομέα των media.

Ορισμένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα που έδωσαν το «παρών» ήταν ο Θάνος Πλεύρης, η Νίκη Κεραμέως και ο Αντώνης Σαμαράς.

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, στη συνάντηση συμμετείχαν ακόμη ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Κώστας Καραγκούνης, ο Σταύρος Καλαφάτης, ο Κώστας Τσιάρας, ο Ανδρέας Νικολακόπουλος, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και ο Διαμαντής Γκολιδάκης. Επίσης, παρόντες φέρονται να ήταν ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, και ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Κόντης, ο οποίος είχε εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το «παρών» έδωσαν επίσης o επιχειρηματίας και μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Άρης, Θεόδωρος Καρυπίδης, και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου και του ΣΚΑΪ, Γρηγόρης Δημητριάδης.

Σημειώνεται ότι η «Israel Allies Foundation» έχει στενούς δεσμούς με την ακροδεξιά στο Ισραήλ. Ο ιδρυτής της Μπένι Έλον είχε ταχθεί υπέρ της προσάρτησης παλαιστινιακών εδαφών και της «εθελοντικής μεταφοράς» των Παλαιστινίων έξω από την Παλαιστίνη.

Επίσημος στόχος της συνάντησης ήταν η σύσφιξη των σχέσεων της Ελλάδας με το Ισραήλ, ανεξαρτήτως κυβερνήσεως, και η επεξήγηση των Ισραηλινών θέσεων στους προσκεκλημένους.

Ο de facto σκοπός της συνάντησης φαίνεται ότι ήταν να πείσει τους προσκεκλημένους για τη δημιουργία μιας ανεπίσημης διακομματικής, κοινοβουλευτικής ομάδας, που έχει ως σκοπό την προάσπιση των φιλικών σχέσεων με το Ισραήλ σε περίπτωση σχετικών νόμων προς ψήφιση.

Τα μέλη αυτής της υποτιθέμενης ομάδας θα δρουν ως άτυποι «advocates» του «Israel Allies Foundation», με πρότυπο παρόμοιες ομάδες σε άλλα ευρωπαϊκά κοινοβούλια.

Επειδή όλες αυτές οι πληροφοριες, στο βαθμό που ισχύουν, είναι πολύ σοβαρες και επειδή όπως αναφέρεται σε διάφορα ρεπορτάζ στην Ελλάδα και το εξωτερικό το «Israel Allies Foundation» είναι ήδη τοποθετημένο στα ακροδεξιά, ερωτάται η ελληνική κυβέρνηση αν γνωριζει ή όχι, πώς βασικά στελέχη της βρέθηκαν σε αυτή τη συνάντηση στην Αθηναϊκή Λέσχη αλλά και να απαντήσει στο αν σκοπεύει να στηρίξει την ίδρυση Κοινοβουλευτικής ομάδας στο ελληνικό κοινοβούλιο, η οποια θα εκφράζει αλλα και θα προπαγανδίζει τις θέσεις του.

Σύμφωνα με πήροφορίες, η συνάντηση αυτή ακολουθεί μια χθεσινή αντίστοιχη συνάντηση της οργάνωσης με τον Κύπριο πρόεδρο, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Μάλιστα το ΑΚΕΛ, με ανακοίνωσή του, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «εξαιρετικά προκλητική» και κατηγόρησε την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη ότι τη στηρίζει. Ο επικεφαλής της ομάδας στην Κύπρο, Χρύσης Παντελίδης, υπερασπίστηκε την επιλογή, απορρίπτοντας κάθε υπόνοια δεσμεύσεων ή ανταλλαγμάτων.

Ο Χρύσης Παντελίδης, επικεφαλής του παραρτήματος στην Κύπρο, έθεσε ως στόχους της νέας κυπριακής ομάδας βουλευτών την ενίσχυση των σχέσεων Κύπρου – Ισραήλ, αλλά και την αξιοποίηση του διεθνούς δικτύου «Israel Allies Foundation» για την προώθηση των κυπριακών θέσεων σε ζητήματα όπως οι παράνομες επενδύσεις στα κατεχόμενα και ο τερματισμός της τουρκικής κατοχής.

Ποιο είναι το «Israel Allies Foundation»

Το ίδρυμα δημιουργήθηκε το 2007 από τον ραβίνο Μπένι Ελόν, πρώην υπουργό Τουρισμού του Ισραήλ από το εθνικιστικό κόμμα Μολεντέτ, ο οποίος τασσόταν υπέρ της προσάρτησης των κατεχόμενων εδαφών. Προέκυψε από την Ομάδα Χριστιανών Συμμάχων της Κνεσέτ, που συστάθηκε το 2004. Από το 2017, μετά τον θάνατο του Ελόν, επικεφαλής είναι ο κ. Ράινστιν. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυπριακή ομάδα είναι η 68η του δικτύου, το οποίο αριθμεί περισσότερους από 1.700 νομοθέτες παγκοσμίως. Το ίδρυμα περιγράφει τη μέθοδό του ως «διπλωματία βασισμένη στην πίστη», δηλαδή την κινητοποίηση πολιτικής στήριξης προς το Ισραήλ μέσω χριστιανών βουλευτών και θρησκευτικών κοινοτήτων. Στην τελετή ο Ράινστιν έκανε λόγο για συμμαχίες που στηρίζονται σε «κοινές ιουδαιοχριστιανικές αξίες».

Στην ιστοσελίδα του το ίδρυμα αναφέρει ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα να υπάρχει εν ειρήνη εντός ασφαλών συνόρων, «με την Ιερουσαλήμ ως αδιαίρετη, αιώνια πρωτεύουσά του». Η ιδρυτική του διακήρυξη του 2008 χαρακτηρίζει μάταιες τις διεθνείς πιέσεις προς το Ισραήλ να διαπραγματευτεί και να κάνει παραχωρήσεις. Το ίδρυμα έχει επίσης ταχθεί κατά των ευρωπαϊκών κανόνων που απαιτούν ξεχωριστή σήμανση για τα προϊόντα των ισραηλινών εποικισμών στη Δυτική Όχθη και στα Υψίπεδα του Γκολάν. Ο Ράινστιν έχει χαιρετίσει δημόσια ψήφισμα Αμερικανών χριστιανών ηγετών υπέρ της εβραϊκής κυριαρχίας στη Δυτική Όχθη, την οποία χαρακτήρισε καρδιά του εβραϊκού λαού.