Η απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο τόσο για την αμερικανική κυβέρνηση όσο και για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Η υπόθεση έχει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα για τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η Γκιλφόιλ ανήκε επί χρόνια στον στενό του κύκλο και η τοποθέτησή της στην Αθήνα αποτέλεσε προσωπική επιλογή του.

Σύμφωνα με το κείμενο, η αμερικανική κυβέρνηση αρχικά θεωρούσε ότι μπορούσε να διαχειριστεί τις αποκαλύψεις που είχαν προηγηθεί. Ωστόσο, οι νέες καταγγελίες, και ειδικότερα η υπόθεση στην οποία φέρεται να ζήτησε 100.000 δολάρια από επιχειρηματία με αντάλλαγμα πολιτική διαμεσολάβηση, άλλαξαν τα δεδομένα.

Η υπόθεση κορυφώθηκε όταν η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε στο πρώτο της briefing ότι ζητήθηκε από την Γκιλφόιλ να παραιτηθεί από τη θέση της στην Αθήνα.

Η υπόθεση του Έρικ Ντίτερς στο επίκεντρο

Κεντρικό ρόλο στις εξελίξεις φέρεται να έχει η υπόθεση του επιχειρηματία Έρικ Ντίτερς, από τον οποίο, σύμφωνα με την καταγγελία που επικαλείται το δημοσίευμα, η Γκιλφόιλ φέρεται να ζήτησε 100.000 δολάρια προκειμένου να μεσολαβήσει προς κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Η συγκεκριμένη υπόθεση θεωρήθηκε ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς ο Ντίτερς παρουσιάζεται ως υποστηρικτής και χρηματοδότης του Τραμπ, ενώ η καταγγελία έγινε επώνυμα και συνοδεύτηκε, σύμφωνα με το κείμενο, από συγκεκριμένα στοιχεία.

Αντίθετα, άλλοι ισχυρισμοί που έχουν δημοσιευθεί, μεταξύ των οποίων πιθανή άσκηση επιρροής σε ενεργειακά έργα, χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών και ζητήματα που αφορούν τη συμπεριφορά της προς προσωπικό της πρεσβείας, δεν συνοδεύονται, σύμφωνα με το ίδιο κείμενο, από αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία.

Η ίδια και οι δικηγόροι της έχουν απορρίψει τις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Για την Αθήνα, το βασικό ζητούμενο πλέον είναι η υπόθεση να μη μετατραπεί σε ευρύτερη κρίση στις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Στο επίκεντρο βρίσκονται σημαντικές εκκρεμότητες και κοινά σχέδια, όπως ο Κάθετος Διάδρομος, τα ενεργειακά projects, οι διαπραγματεύσεις για την έλευση των F-35 στην Ελλάδα και συνολικά η στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο να παραμείνει ανοικτός και λειτουργικός ο διπλωματικός δίαυλος Αθήνας – Ουάσινγκτον, σε μια περίοδο γεωπολιτικών ανακατατάξεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τι ισχύει για τον Κάθετο Διάδρομο

Το κείμενο επιχειρεί παράλληλα να διαχωρίσει την υπόθεση Γκιλφόιλ από τα μεγάλα ενεργειακά έργα που ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας της.

Η συμφωνία για τον Κάθετο Διάδρομο και τη διάθεση αμερικανικού LNG μέσω της κοινοπραξίας ΔΕΠΑ – ΑΚΤΩΡ είχε προετοιμαστεί πριν από την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων της στην Αθήνα, ενώ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι βασικές αποφάσεις είχαν ήδη ληφθεί από τον Σεπτέμβριο.

Η Γκιλφόιλ στήριξε στη συνέχεια ενεργά το έργο, ωστόσο αυτό παρουσιάζεται ως πάγια προτεραιότητα της αμερικανικής ενεργειακής και εξωτερικής πολιτικής και όχι ως προσωπική της πρωτοβουλία.

Ποιος αναλαμβάνει προσωρινά την πρεσβεία

Μετά την αποχώρησή της, καθήκοντα επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής αναλαμβάνει προσωρινά ο επιτετραμμένος Τζόσουα Χακ, μέχρι να αποφασίσει ο Λευκός Οίκος εάν θα προχωρήσει άμεσα στον διορισμό νέου πρέσβη.

Το ερώτημα είναι αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα επιλέξει γρήγορα νέο πρόσωπο ή αν η θέση θα παραμείνει για κάποιο διάστημα χωρίς πρέσβη, όπως συμβαίνει ήδη σε δεκάδες αμερικανικές πρεσβείες.

Σύμφωνα με το κείμενο, σήμερα 92 από τις 196 πρεσβείες των ΗΠΑ στο εξωτερικό λειτουργούν χωρίς διορισμένο πρέσβη, με τις αρμοδιότητες να ασκούνται από επιτετραμμένους.

Στο βάθος και οι ενδιάμεσες εκλογές

Η επιλογή του επόμενου πρέσβη ενδέχεται να επηρεαστεί και από τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αν δεν υπάρξει γρήγορος διορισμός και η διαδικασία επικύρωσης από τη Γερουσία μεταφερθεί μετά τις εκλογές, ενδεχόμενη αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών θα μπορούσε να δυσκολέψει την έγκριση του προσώπου που θα επιλέξει ο Τραμπ.

Συνεχίζεται η έρευνα για τις καταγγελίες

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της διερεύνησης των καταγγελιών σε βάρος της Γκιλφόιλ.

Σύμφωνα με το κείμενο, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη έρευνα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί εάν έχει λάβει τη μορφή επίσημης έρευνας του Γενικού Επιθεωρητή.

Δημοκρατικοί αξιωματούχοι στις αρμόδιες Επιτροπές του Κογκρέσου έχουν επίσης ζητήσει επίσημη διερεύνηση της υπόθεσης.

Τα δημοσιεύματα που προηγήθηκαν

Η Γκιλφόιλ είχε βρεθεί προηγουμένως στο επίκεντρο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal.

Μεταξύ άλλων, είχαν γίνει αναφορές σε φερόμενες δηλώσεις της για τη δυνατότητα των ΗΠΑ να επηρεάζουν κυβερνήσεις, σε σχέσεις με επιχειρηματίες, σε ιδιωτικές μετακινήσεις και σε συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις των οποίων τα έξοδα φέρονταν να καλύπτουν τρίτοι.

Η ίδια είχε απαντήσει ότι για τις κινήσεις της είχε ενημερώσει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, υποστηρίζοντας ότι ακολουθούσε τους κανόνες δεοντολογίας. Επικολλημένο markdown

Μια θητεία που ολοκληρώθηκε πρόωρα

Η Γκιλφόιλ δεν συμπλήρωσε τελικά ούτε έναν χρόνο ως επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον αφενός στη συνέχεια των ερευνών για τις καταγγελίες και αφετέρου στην επιλογή του προσώπου που θα τη διαδεχθεί, με βασικό ζητούμενο να συνεχιστούν χωρίς αναταράξεις οι ανοιχτές ελληνοαμερικανικές συνεργασίες.