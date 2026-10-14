Ένα όνομα που επί χρόνια αποτελούσε βασικό μέρος της τεχνολογικής ταυτότητας (και του μάρκετινγκ) της Tesla βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αντιπαράθεσης. Το Full Self-Driving (FSD) δίνει τη θέση του στο Tesla Assisted Driving στις ευρωπαϊκές ιστοσελίδες της αμερικανικής εταιρείας, μετά τις ενστάσεις των γερμανικών αρχών ότι η αρχική ονομασία δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις για τις πραγματικές δυνατότητες του συστήματος.

Με απλά λόγια, η Ευρώπη ξεκαθαρίζει πως άλλο η προηγμένη υποβοήθηση του οδηγού και άλλο η πλήρως αυτόνομη οδήγηση. Και η συγκεκριμένη διάκριση δεν είναι απλώς θέμα ορολογίας, αλλά αφορά την ασφάλεια και τις ευθύνες πίσω από το τιμόνι.

Η Γερμανία έθεσε το ζήτημα και η Tesla άλλαξε όνομα

Το γερμανικό υπουργείο Μεταφορών ανέφερε ότι η ονομασία Full Self-Driving είναι παραπλανητική, καθώς το σύστημα δεν αναλαμβάνει το σύνολο της οδηγικής διαδικασίας. Μπορεί να υποστηρίζει λειτουργίες όπως η επιτάχυνση, το φρενάρισμα και ο χειρισμός του τιμονιού, όμως ο οδηγός οφείλει να παραμένει διαρκώς σε εγρήγορση και να είναι έτοιμος να παρέμβει.

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Η αλλαγή εμφανίστηκε στις ευρωπαϊκές ιστοσελίδες της εταιρείας, μεταξύ άλλων στη Γερμανία, την Ισπανία και την Ολλανδία. Στις ΗΠΑ, αντίθετα, η Tesla εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την ονομασία Full Self-Driving (Supervised).

Το αυτοκίνητο δεν οδηγεί μόνο του

Παρά τις προηγμένες λειτουργίες του, το σύστημα παραμένει τεχνολογία υποβοήθησης Επιπέδου 2 (SAE Level 2). Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αναλαμβάνει ταυτόχρονα ορισμένες λειτουργίες διεύθυνσης και ελέγχου της ταχύτητας, αλλά η ευθύνη για την οδήγηση εξακολουθεί να ανήκει στον άνθρωπο. Ο οδηγός δεν μπορεί να αντιμετωπίζει το αυτοκίνητο σαν να διαθέτει έναν αυτόνομο σοφέρ. Πρέπει να παρακολουθεί συνεχώς τον δρόμο, να είναι έτοιμος να αναλάβει τον έλεγχο και να μην βασίζεται στην τεχνολογία σαν να ήταν αλάνθαστη.

Η μάχη για την ευρωπαϊκή έγκριση

Η αλλαγή ονομασίας εντάσσεται στην προσπάθεια της Tesla να εξασφαλίσει ευρύτερη έγκριση για το σύστημα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορισμένα κράτη έχουν ήδη επιτρέψει τη χρήση του υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όμως δεν υπάρχει ακόμη ενιαία έγκριση για ολόκληρη την ΕΕ.

Παράλληλα, οι συζητήσεις δεν περιορίζονται στο όνομα. Στο τραπέζι βρίσκονται και οι όροι λειτουργίας, μεταξύ των οποίων το ζήτημα της ταχύτητας. Η γερμανική πλευρά έχει υποστηρίξει ένα πλαίσιο που θα επιτρέπει στο σύστημα να υπερβαίνει το αναγραφόμενο όριο ταχύτητας έως περίπου 10%, ενώ άλλες χώρες διατηρούν επιφυλάξεις για την ασφάλεια και τη συμπεριφορά του σε απαιτητικές συνθήκες κυκλοφορίας.