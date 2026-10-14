Μια απρόσμενη δυσκολία έκρυβε ο τελευταίος κινηματογραφικός ρόλος του Πέδρο Πασκάλ, καθώς ο ηθοποιός χρειάστηκε να μάθει να παίζει βιολοντσέλο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όπως αποκάλυψε, η εκμάθηση του μουσικού οργάνου αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα στην καριέρα του, ξεπερνώντας ακόμη και απαιτητικές σκηνές δράσης.

Ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο δράμα «Behemoth!» στον ρόλο του Άλεξ Σεριάν, χαρισματικού μουσικού με κλασική παιδεία, ο οποίος επιστρέφει στο Λος Άντζελες και στον χώρο της σύνθεσης μουσικής για τον κινηματογράφο, έχοντας προηγουμένως ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο για συναυλίες.

Για να ερμηνεύσει τον ρόλο με πειστικότητα, ο ηθοποιός έπρεπε να μάθει να παίζει βιολοντσέλο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Σε δηλώσεις του πριν από την πρεμιέρα της ταινίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου (BFI), ο Πασκάλ δήλωσε ότι το ότι έμαθε να παίζει βιολοντσέλο ήταν η «πιο δύσκολη» πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει ποτέ στην καριέρα του.

Ο ηθοποιός ανέφερε ότι θα προτιμούσε να «μονομαχήσει με το “Βουνό”» -αναφερόμενος στον διαβόητο, τρομακτικό και βίαιο πολεμιστή της σειράς «Game of Thrones» του HBO, στην οποία συμμετείχε και ο ίδιος- παρά να «μάθει να παίζει βιολοντσέλο με πειστικότητα».

Δήλωσε επίσης ότι θα προτιμούσε να τον πετάξουν «από γκρεμό μαζί με τον Νίκολας Κέιτζ» παρά να μάθει να παίζει βιολοντσέλο, αναφερόμενος σε μια σκηνή, της ταινίας του 2022 «The Unbearable Weight of Massive Talent» στην οποία οι δύο ηθοποιοί έπρεπε να πέσουν από γκρεμό.

«Αν και τώρα έχω λατρέψει το όργανο, καθώς και τον ήχο του» είπε προσθέτοντας ότι ήταν ανέκαθεν -κάπως κρυφά- το αγαπημένο του μουσικό όργανο.

Ο Χιλιανο-Αμερικανός ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο πλευρό των Ολίβια Γουάιλντ, Έβα Βίκτορ και Γουίλ Αρνέτ στο δράμα που σκηνοθετεί ο Τόνι Γκίλροϊ.