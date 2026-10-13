Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες Δευτέρα δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η θέση της οποία έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της.

«Το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο για το εάν εξετάζει την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται ότι θα αποφασίσει σύντομα για την τύχη της πρώην μνηστής του πρωτότοκου γιου του, Ντον Τζούνιορ, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Τις τελευταίες ημέρες, η Wall Street Journal δημοσίευσε άρθρα που φέρνουν σε δύσκολη θέση την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πρώην παρουσιάστρια του Fox News η οποία εξελίχθηκε σε φυσιογνωμία του τραμπικού κινήματος MAGA («Make America Great Again).

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