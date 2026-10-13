Πέθανε σε ηλικία 34 ετών ο ηθοποιός RJ Mitte, γνωστός για τον ρόλο του στη θρυλική σειρά Breaking Bad και τη δράση του υπέρ των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.

Όπως αναφέρει το Associated Press, ο ηθοποιός βρέθηκε νεκρός στις 13:30, σε χώρο που εκτιμάται ότι ήταν η κατοικία του, στο Μπράουνσβιλ. Η αιτία θανάτου δεν έχει μέχρι στιγμής προσδιοριστεί, ενώ αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή. Σύμφωνα με το TMZ, ο 34χρονος αυτοκτόνησε.

Η είδηση του θανάτου του Mitte επιβεβαιώθηκε με ανακοίνωση που εκδόθηκε μέσω του γραφείου διαχείρισης ταλέντων που εκπροσωπούσε τον ηθοποιό. Δεν δόθηκαν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον τραγικό θάνατο του αγαπημένου ηθοποιού, φιλάνθρωπου και ένθερμου υπερασπιστή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, RJ Mitte», ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο Mitte ενσάρκωσε τον Walter White Jr., τον γιο του Walter White, του καθηγητή χημείας που μετατρέπεται σε παραγωγό και διακινητή μεθαμφεταμίνης, τον οποίο υποδύθηκε ο Bryan Cranston. Ο ηθοποιός συμμετείχε σχεδόν στο σύνολο των επεισοδίων και των πέντε κύκλων της σειράς του AMC, η οποία, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση των New York Times, αναδείχθηκε κορυφαία τηλεοπτική σειρά του 21ου αιώνα.

Πέρα από την καλλιτεχνική του πορεία, ο RJ Mitte αξιοποίησε τη δημόσια παρουσία του για να ενισχύσει την ενημέρωση γύρω από την αναπηρία και να προωθήσει την ισότιμη εκπροσώπηση των ατόμων με αναπηρία. Όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποί του στην ανακοίνωση με την οποία γνωστοποίησαν τον θάνατό του, η προσωπική του εμπειρία με την εγκεφαλική παράλυση συνέβαλε καθοριστικά στην αυθεντικότητα με την οποία προσέγγισε τον τηλεοπτικό του ρόλο.