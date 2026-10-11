Τρία άτομα τραυματίστηκαν σήμερα τα ξημερώματα (11/10) στη δυτική Θεσσαλονίκη όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο «μπούκαρε» ανεξέλεγκτο σε ταβέρνα στην περιοχή του Ευόσμου. Το βίντεο – ντοκουμέντο που προκαλεί σοκ αποτυπώνει τη στιγμή της πρόσκρουσης του οχήματος στα τραπεζοκαθίσματα που ήταν γεμάτα από κόσμο. Τρεις θαμώνες τραυματίστηκαν ενώ υλικές ζημιές προκλήθηκαν στο κατάστημα.

Το περιστατικό συνέβη σήμερα τα ξημερώματα στον Εύοσμο, όταν αυτοκίνητο που κινείτο στην οδό Αγαμέμνονος εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στην ταβέρνα. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης πέρασαν χειροπέδες στον 45χρονο Αλβανό οδηγό του αυτοκινήτου, καθώς σε αλκοτέστ που του έγινε διαπιστώθηκε πως ήταν μεθυσμένος και μάλιστα είχε καταναλώσει αλκοόλ αρκετά πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Πληροφορίες αναφέρουν πως οι δύο μετρήσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν 0,77mg/l εκπνεόμενου αέρα και 0,74, όταν το όριο είναι 0,25.

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας φαίνεται η στιγμή που το όχημα καρφώνεται στα τραπεζοκαθίσματα του καταστήματος. Επικρατεί πανικός ενώ ο οδηγός σαν να μη συνέβη τίποτα κάνει όπισθεν.

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Ιδιοκτήτρια ταβέρνας: «Αν δεν υπήρχαν οι ζαρτινιέρες θα είχαμε κηδείες»

«Αν δεν υπήρχαν οι ζαρτινιέρες θα είχαμε κηδείες», ανέφερε μεταξύ άλλων η ιδιοκτήτρια του καταστήματος σχετικά με το σοκαριστικό ατύχημα που έγινε σήμερα τα ξημερώματα.

«Αισθάνομαι τυχερή», ανέφερε γυναίκα θαμώνας της ταβέρνας που ήταν εκείνη την ώρα στο κατάστημα και τραυματίστηκε. Όπως είπε, ο οδηγός του ΙΧ ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα και τόνισε και εκείνη πως οι ζαρτινιέρες ανέκοψαν την πορεία του οχήματος. Η γυναίκα χτύπησε στα πλευρά και το κεφάλι.

«Μπήκε το αυτοκίνητο χωρίς να πατήσει φρένο», ανέφερε άλλη θαμώνας του καταστήματος η οποία μάλιστα κατήγγειλε πως ο οδηγός έκανε όπισθεν και επιχείρησε να φύγει από το σημείο.

Οι μαρτυρίες των τριών γυναικών

Με πληροφορίες από το thestival.gr