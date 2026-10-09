Γνωστός πλαστικός χειρουργός δολοφονήθηκε στη Μαρμπέγια της Ισπανίας, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς μέσα στην κλινική του, μπροστά σε ασθενή. Δράστης φέρεται να ήταν ένας μασκοφόρος, ο οποίος τον πυροβόλησε στο κεφάλι και στη συνέχεια διέφυγε από το σημείο.

Ο 57χρονος Αλεξάντερ Ασλάνι, ο οποίος είχε αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου παρουσίαζε τη δουλειά του σε εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους, δολοφονήθηκε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις της κλινικής Cirumed, την οποία είχε ιδρύσει ο ίδιος.

Η επίθεση μέσα στην κλινική

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο ένοπλος εισέβαλε στην κλινική, η οποία βρίσκεται κοντά στο κέντρο της Μαρμπέγια, και άνοιξε πυρ εναντίον του γιατρού. Ο δράστης φέρεται να τον πυροβόλησε επανειλημμένα, με τα τραύματα στο κεφάλι να αποδεικνύονται θανατηφόρα.

Η επίθεση σημειώθηκε μπροστά σε πελάτες που βρίσκονταν στον χώρο. Αμέσως μετά, ο δράστης εγκατέλειψε την κλινική και διέφυγε με μοτοσικλέτα.

Συνελήφθη 18χρονος από τη Σουηδία

Περίπου ένα 24ωρο μετά τη δολοφονία, οι ισπανικές Αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη ενός 18χρονου υπηκόου Σουηδίας, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οργανώθηκε η επίθεση και να αποσαφηνιστούν τα κίνητρα του δράστη.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, οι αστυνομικοί εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο η δολοφονία να συνδέεται με πιθανή εντολή θανάτου, η οποία φέρεται να δόθηκε από συγγενείς ασθενούς.

Τα σενάρια για τα πιθανά κίνητρα

Ο Ασλάνι είχε εκπαιδευτεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και είχε εργαστεί σε νοσοκομεία της χώρας πριν δραστηριοποιηθεί στην Ισπανία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ισπανικού μέσου 101TV, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται αφορά τον θάνατο εύπορου ασθενούς από τη Νότια Αμερική κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης.

Ωστόσο, άνθρωποι από το περιβάλλον του γιατρού φέρονται να υποστηρίζουν ότι δεν είχε χάσει ποτέ ασθενή υπό ανάλογες συνθήκες. Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι το συγκεκριμένο περιστατικό συνδέεται με τη δολοφονία.

Την ίδια ώρα, η τοπική εφημερίδα Sur μετέδωσε ότι, λίγες ώρες πριν από την επίθεση, μια γυναίκα είχε στείλει απειλητικά μηνύματα. Σε αυτά, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εξέφραζε την έντονη δυσαρέσκειά της για το αποτέλεσμα θεραπείας στην οποία είχε υποβληθεί και ζητούσε την επιστροφή των χρημάτων της.

Οι Αρχές καλούνται πλέον να εξετάσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν κάποιο από τα παραπάνω περιστατικά σχετίζεται με τη δολοφονία του 57χρονου χειρουργού.