Με δυναμική πρεμιέρα επέστρεψε το βράδυ της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου στη συχνότητα του MEGA ο Λάκης Λαζόπουλος, παρουσιάζοντας το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» και σχολιάζοντας τα θέματα της επικαιρότητας. Από το στόχαστρο του κωμικού δεν ξέφυγε το διαζύγιο του ΑΝΤ1 με την ομάδα του «Ράδιο Αρβύλα», με τον ίδιο να σχολιάζει καυστικά την επίσημη ανακοίνωση του σταθμού, στην οποία αναφερόταν πως η λύση της συνεργασίας τους έγινε «για λόγους αρχής».

Η ανακοίνωση των Αρβύλα

«Αγαπητοί συνεργάτες, Μετά τη λήξη της στα τέλη Ιουνίου, γνωστοποιούμε σήμερα την τελική μας απόφαση, να μην ανανεώσουμε τη συνεργασία μας με τον Αντέννα. Αποχωρούμε από μια συνεργασία που μετρά σχεδόν τριάντα χρόνια, αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής. Από την πλευρά μας ευχαριστούμε θερμά τον Αντέννα και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαστήκαμε στενά όλα αυτά τα χρόνια και τους ευχόμαστε ολόψυχα ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ, η ομάδα του “Ράδιο Αρβύλα”» έγραψε χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση.

Διαβάστε τη συνέχεια στο govastiletto.gr