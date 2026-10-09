Ο Τάσος Ξιαρχό ξέσπασε κατά της Άννας Βίσση μέσα από ένα αιχμηρό βίντεο στο TikTok, ασκώντας κριτική στις επιλογές της για τις μεγάλες συναυλίες της, με αφορμή τη δημόσια αντιπαράθεση με τον Νίκο Καρβέλα.

Ο Τάσος Ξιαρχό στάθηκε στο γεγονός ότι στις μεγάλες παραγωγές της Άννας Βίσση προτιμήθηκαν επαγγελματίες από το εξωτερικό, παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα υπάρχουν εξαιρετικά ταλαντούχοι χορευτές, χορογράφοι και άλλοι συντελεστές.

«Κάποια στιγμή οι άνθρωποι φτάνουν στην απληστία, στην αμαρτία, στην υπερβολή. Όταν υποτιμάς έτσι ένα λαό και προσλαμβάνεις μόνο ανθρώπους του εξωτερικού, υποτιμώντας εμάς και είναι αμαρτία. Η υπερβολή και η απληστία προκαλούν κακό, υπάρχει θεία δίκη», είπε αρχικά ο Τάσος Ξιαρχό.

Η κριτική του Τάσου Ξιαρχό δεν περιορίστηκε στις αμοιβές των χορευτών, αφού ο ίδιος σχολίασε το συνολικό θέαμα που παρουσίασε η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ. Κατά την άποψή του, η τραγουδίστρια θέλησε μέσα από τις μεγάλες συναυλίες της να επιβεβαιώσει την επιτυχία και την καταξίωσή της.

«Ήθελε να αποδείξει στον εαυτό της ότι τα κατάφερε. Δεν έχεις ανάγκη να γεμίσεις το ΟΑΚΑ για να αποδείξεις στον Καρβέλα ότι είσαι καταξιωμένη. Καταλήγεις από 2 φανταστικές συναυλίες, να τριτώσει με κακό, μπλεγμένη και χρεωμένη. Και αντί να κάνει μια συναυλία και να την χαρεί, είναι στο επίκεντρο των backstage της συναυλίας».

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε και όταν αναφέρθηκε στη σχέση της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα, με αφορμή τη δημόσια ρήξη τους.

«Ό,τι και να έχει καταφέρει, το μυαλό ήταν ο Καρβέλας και η μούσα του ήταν η Βίσση. Καλό θα είναι στον κόσμο αυτό και στην κοινωνία που ζούμε να λέμε και ένα ευχαριστώ. Να μοιραζόμαστε την επιτυχία μας», κατέληξε ο Τάσος Ξιαρχό.

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