Τραγική κατάληξη είχε η διαδρομή του Τούρκου ηθοποιού Αλί Μπιλενσίρ, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ηλικία 52 ετών, έπειτα από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στην Προύσα της Τουρκίας.

Στη μοτοσικλέτα που οδηγούσε επέβαινε και ο 13χρονος γιος του, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για το δυστύχημα, το τροχαίο σημειώθηκε μέσα σε σήραγγα, όταν ένα αυτοκίνητο εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα του ηθοποιού. Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης αποδείχθηκε μοιραία για τον 52χρονο, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο ανήλικος γιος του, που αναφέρεται με τα αρχικά C.B., τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Η σύγκρουση καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας

Καθοριστικά στοιχεία για τις συνθήκες του δυστυχήματος αναμένεται να προσφέρει το υλικό από κάμερα ασφαλείας, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα. Στο βίντεο φαίνεται το αυτοκίνητο να κινείται προς το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και στη συνέχεια να συγκρούεται με τη μοτοσικλέτα μέσα στη σήραγγα.

Μετά το τροχαίο, ο οδηγός του αυτοκινήτου τέθηκε υπό κράτηση και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για να λάβει ιατρική περίθαλψη. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στη φυλακή, ωστόσο αργότερα αφέθηκε ελεύθερος εν αναμονή της δίκης του.

Το δυστύχημα βύθισε στο πένθος την οικογένεια του ηθοποιού, ενώ η κατάσταση της υγείας του 13χρονου γιου του παραμένει στο επίκεντρο της προσοχής.

Αυτόπτης μάρτυρας η σύζυγός του

Ιδιαίτερα δραματικές ήταν οι στιγμές για τη σύζυγο του ηθοποιού, Φιγκέν Μπιλενσίρ, η οποία ακολουθούσε το ζευγάρι πατέρα και γιου με τη δική της μοτοσικλέτα. Η ίδια έγινε αυτόπτης μάρτυρας της σύγκρουσης, βιώνοντας από κοντά το τραγικό συμβάν. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, υπέστη νευρικό κλονισμό από το σοκ.