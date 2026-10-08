Το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου

Ειδικότερα, η Τίνα Μεσσαροπούλου σημείωσε: «Όλο αυτό το διάστημα -και δε θα μείνω στα γεγονότα των τελευταίων ημερών με την κόντρα- θα μείνω στην προηγούμενη εβδομάδα που ξεκίνησε ένα θέμα για το “τόσα λεφτά κόστισε η παραγωγή, και τόσα λεφτά μπήκε μέσα” με αποκορύφωμα αυτά που συμβαίνουν τις δύο τελευταίες μέρες, που πηγαινοέρχονται ποσά όπως ότι ο Νίκος Καρβέλας ζήτησε 1,5 εκατομμύριο, ο κύριος Κούστας, η εταιρεία δάνεισε 500.000 ευρώ τον Νίκο Καρβέλα και ότι 300.000 ευρώ ζήτησε ο Νίκος Καρβλελας».

Επιπλέον, ανέφερε: «Μετά από όλο αυτόν τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί, δε μπορούσε να μείνει άπραγη η ΑΑΔΕ. Η ΑΑΔΕ προχώρησε σε έλεγχο για να δει αν υπάρχουν παραστατικά για όλα αυτά τα ποσά που ακούγονται όλο αυτό το διάστημα […] Νομίζω ότι έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Τα αποτελέσματα, νομίζω, θα τα δούμε τις επόμενες μέρες».

«Επίσης, πρέπει να υπάρχουν παραστατικά για όλα. Ακόμα και ο δανεισμός, πια, δεν είναι ότι βγάζω 500.000 ευρώ από την τσέπη μου και στα δίνω. Ακόμα και στον δανεισμό πληρώνεται φόρος με παραστατικά, με συμφωνητικά», υπογράμμισε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

govastiletto.gr – Η συμβουλή του Λάκη Γαβαλά στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα