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Τίτλοι τέλους πέφτουν στη μακρόχρονη συνεργασία του ΑΝΤ1 με το «Ράδιο Αρβύλα», καθώς η Tony Productions ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να ανανεώσει τη συμφωνία της με τον τηλεοπτικό σταθμό.

Έτσι, μια συνεργασία που μετρά σχεδόν τρεις δεκαετίες οδηγείται οριστικά στο τέλος της, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή για ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα τηλεοπτικά πρότζεκτ της ελληνικής τηλεόρασης.

Η Tony Productions γνωστοποίησε πως, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας στα τέλη Ιουνίου, έλαβε την τελική απόφαση να μην προχωρήσει σε νέα συμφωνία με τον ΑΝΤ1. Η εταιρεία παραγωγής ξεκαθαρίζει, πάντως, πως η αποχώρηση δεν αφορά μια προσωπική σύγκρουση, αλλά χαρακτηρίζεται από την ίδια ως ζήτημα αρχής.

Στην ανακοίνωσή της, ευχαριστεί τον ΑΝΤ1 και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια, υπογραμμίζοντας τη διάρκεια της κοινής τους πορείας.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Μετά τη λήξη της στα τέλη Ιουνίου, γνωστοποιούμε σήμερα την τελική μας απόφαση, να μην ανανεώσουμε τη συνεργασία μας με τον Αντέννα. Αποχωρούμε από μια συνεργασία που μετρά σχεδόν τριάντα χρόνια, αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής. Από την πλευρά μας ευχαριστούμε θερμά τον Αντέννα και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαστήκαμε στενά όλα αυτά τα χρόνια και τους ευχόμαστε ολόψυχα ό,τι καλύτερο για το μέλλον».

 

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