Ένα από τα πιο εντυπωσιακά μπασκετικά project που έφτασε μέχρι το Final Four της EuroLeague κατεβάζει τα «ρολά» δημιουργώντας μία από τις πιο ηχηρές ανατροπές των τελευταίων ετών…Η Μονακό ανακοίνωσε ότι τέθηκε σε καθεστώς παύσης πληρωμών και αναστέλλει τη λειτουργία της, έπειτα από μια μακρά περίοδο έντονων οικονομικών προβλημάτων.

Παρά τις προσπάθειες που έγιναν τους τελευταίους μήνες για να βρεθεί λύση και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της ομάδας, η διοίκηση δεν κατάφερε να ξεπεράσει το οικονομικό αδιέξοδο. Η αίτηση πτώχευσης αποτελεί πλέον την τελευταία εξέλιξη, με τη Μονακό να αφήνει, ωστόσο, ανοιχτό το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης και επανεκκίνησης του project στο μέλλον.

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