Η Τσεχία δεν θα συμμετάσχει στη Eurovision 2027, καθώς η δημόσια τηλεόραση της χώρας αποφάσισε να αποσύρει τη συμμετοχή της, επικαλούμενη τις συνεχιζόμενες πιέσεις στον προϋπολογισμό.

Ο επόμενος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα πραγματοποιηθεί στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, ωστόσο η τσεχική σημαία δεν θα βρίσκεται στη σκηνή της διοργάνωσης, όπως ανακοίνωσε επίσημα η Czech Television.

Η απόφαση της Czech Television

«Λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες προσαρμογές στον προϋπολογισμό, η Czech Television αποφάσισε να μη συμμετάσχει στην έκδοση του 2027», ανέφερε ο φορέας σε ανακοίνωσή του.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως κάθε διοργάνωση αξιολογείται ξεχωριστά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής της Τσεχίας στον διαγωνισμό στο μέλλον.

«Αξιολογούμε κάθε διοργάνωση του διαγωνισμού ξεχωριστά και ως εκ τούτου, δεν θέλουμε σε αυτή τη φάση να κάνουμε εικασίες για το πότε η Czech Television θα συμμετάσχει ξανά στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision», σημειώθηκε χαρακτηριστικά.

«Δεν θα δούμε την τσεχική σημαία στη σκηνή του χρόνου»

Η ανακοίνωση προκάλεσε απογοήτευση στους φίλους του διαγωνισμού στην Τσεχία, με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα να αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η Eurovision για το κοινό της χώρας.

«Γνωρίζουμε ότι η Eurovision σημαίνει πολλά για όλους μας», ανέφερε η Czech Television σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, ευχαριστώντας παράλληλα τους Τσέχους εκπροσώπους και τους θαυμαστές για τη στήριξή τους.

«Ευχαριστούμε όλους τους Τσέχους εκπροσώπους και πάνω απ’ όλα, εσάς, τους θαυμαστές για κάθε ψήφο, κάθε σχόλιο, κάθε κραυγή ενθάρρυνσης και για το ότι είστε εκεί μαζί μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Τσεχία συμμετείχε το 2026 στη Eurovision με τον Daniel Zizka και το τραγούδι CROSSROADS, κατακτώντας την 16η θέση στον μεγάλο τελικό.

Některé zprávy se nepíšou snadno. Víme, že pro nás všechny Eurovize znamená hodně. I proto děkujeme všem českým reprezentantům a především vám, fanouškům, za každý hlas, každý komentář, každé fandění a za to, že jste byli u toho.

V roce 2027 českou vlajku na pódiu neuvidíme. Budeme ale společně fandit ostatním a věříme, že se na Eurovizi zase někdy potkáme. — Česká televize (@CzechTV) October 6, 2026

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