Η σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα παίρνει νέα τροπή, αφού στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και ο εφοπλιστής Γιάννης Κούστας, με αφορμή ένα ιδιαίτερα μεγάλο χρηματικό ποσό που φέρεται να έχει δοθεί στον γνωστό συνθέτη ως οικονομική διευκόλυνση.

Η πλευρά του εφοπλιστή ετοιμάζεται να προχωρήσει σε μια κίνηση που ενδέχεται να προκαλέσει νέες αναταράξεις, ζητώντας την άμεση επιστροφή χρημάτων που φέρεται να δόθηκαν στον Νίκο Καρβέλα με τη μορφή δανείου.

Το συνολικό ποσό της οικονομικής διευκόλυνσης φέρεται να προσεγγίζει το ένα εκατομμύριο ευρώ, ενώ οι δικηγόροι του Γιάννη Κούστα αναμένεται να ζητήσουν να καταστεί άμεσα απαιτητή η σχετική οφειλή. Αυτό θα σήμαινε ότι ο Νίκος Καρβέλας θα κληθεί να επιστρέψει άμεσα ένα ποσό που αγγίζει το ένα εκατομμύριο ευρώ, εφόσον βέβαια επιβεβαιωθεί η ύπαρξη της δανειακής συμφωνίας και συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για μια τέτοια απαίτηση. Αυτή η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις της Άννας Βίσση με τον πρώην σύζυγό της βρίσκονται σε εξαιρετικά τεταμένο σημείο, μετά τις σκληρές ανακοινώσεις που αντάλλαξαν και τη διαφωνία που έχει προκύψει γύρω από τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αφού μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί έγγραφα ή άλλες λεπτομέρειες που να αποσαφηνίζουν τους όρους υπό τους οποίους φέρεται να πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη συναλλαγή.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που προκύπτουν είναι εάν υπήρξε γραπτή δανειακή συμφωνία ή εάν η οικονομική διευκόλυνση βασίστηκε σε μια προσωπική συνεννόηση, στο πλαίσιο των στενών σχέσεων που διατηρούσαν οι εμπλεκόμενες πλευρές. Εξίσου σημαντικό είναι να διευκρινιστεί εάν είχε οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία επιστροφής των χρημάτων ή εάν η αποπληρωμή τους είχε συμφωνηθεί με διαφορετικούς όρους.

Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι πρόκειται πράγματι για δάνειο, καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι όροι της συμφωνίας και όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Διαφορετική είναι η περίπτωση μιας οφειλής με συγκεκριμένη ημερομηνία αποπληρωμής και διαφορετική εκείνη μιας οικονομικής διευκόλυνσης χωρίς σαφώς καθορισμένο χρόνο επιστροφής. Παράλληλα, μια συμφωνία μπορεί να προβλέπει ειδικούς όρους που επιτρέπουν στον δανειστή να απαιτήσει νωρίτερα τα χρήματά του, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

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