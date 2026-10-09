Επίσημη έρευνα για τον τρόπο ζωής και τη συμπεριφορά της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, διεξάγει το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, όπως αποκαλύπτει ρεπορτάζ της βρετανικής Daily Mail. Oι νέες καταγγελίες -βασισμένες σε πέντε διαφορετικές πηγές- σκιαγραφούν ένα εξαιρετικά τοξικό εργασιακό περιβάλλον στην αμερικανική πρεσβεία και έναν προκλητικά πολυτελή βίο.

Ο φάκελος της έρευνας για την 57χρονη διπλωμάτη επικεντρώνεται σε μια σειρά από σοβαρές καταγγελίες:

Αδιαφανείς οικονομικές σχέσεις και δώρα: Η πρέσβειρα φέρεται να χρησιμοποίησε ιδιωτικά κεφάλαια εύπορων Ελλήνων για τη ριζική ανακαίνιση της επίσημης κατοικίας της (Jefferson House). Μάλιστα, η υπεύθυνη δεοντολογίας της πρεσβείας απομακρύνθηκε μετά από διαφωνία σχετικά με τη χρηματοδότηση αυτού του έργου.

Προκλητική χλιδή: Οι καταγγελίες κάνουν λόγο για αδικαιολόγητη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων, απλήρωτους λογαριασμούς σε εστιατόρια, ταξίδια υψηλού κόστους, απαιτήσεις για πανάκριβες σαμπάνιες (από αλκοόλ πίνει μόνο σαμπάνια) και πάρτι με δισεκατομμυριούχους.

«Κάν’ το ή είσαι γαμ… απολυμένος!»

Στο εσωτερικό της διπλωματικής αποστολής στην Αθήνα, πηγές περιγράφουν -όπως γράφει η Dailymail- ένα καθεστώς εργασιακού εκφοβισμού. Η Γκιλφόιλ καταγγέλλεται για ακραία λεκτική κακοποίηση, με εκρήξεις θυμού και ευθείες απειλές άμεσης απόλυσης προς τους υφισταμένους της. Χαρακτηριστικά, το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας μεταφέρει απρεπείς εκφράσεις που συνηθίζει να χρησιμοποιεί η Κίμπερλι, όταν απευθύνεται στους υφισταμένους της, όπως το «Κάν’ το ή είσαι γαμ… απολυμένος!».

Λέγεται μάλιστα, -με βάση το δημοσίευμα- ότι η ένταση έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο, που πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις στην πρεσβεία με την Ελληνική Αστυνομία και τα 16 μέλη της ομάδας ασφαλείας, έπειτα από διαδοχικές αποχωρήσεις προσωπικού.

Το περιστατικό στη Μύκονο με τα παγάκια

Χαρακτηριστικά της αυθαιρεσίας που της καταλογίζεται είναι τα περιστατικά υποβιβασμού προσωπικού για εντελώς ασήμαντους λόγους. Το καλοκαίρι στη Μύκονο, υποβίβασε τον επικεφαλής της προσωπικής της ασφάλειας επειδή εκείνος δεν απάντησε στο τηλέφωνο στις 4 τα ξημερώματα, όταν ήθελε να της φέρει περισσότερα παγάκια για το ποτό της, γράφει η DailyMail.

Αντίστοιχα, αφαίρεσε τα καθήκοντα από δύο ειδικά εκπαιδευμένους στις ΗΠΑ οδηγούς της πρεσβείας, επειδή δεν έμεινε ικανοποιημένη από τον τρόπο που «έστριψαν αριστερά».

«Αβάσιμες οι καταγγελίες» λέει ο νομικός εκπρόσωπος της πρέσβειρας

Ο νομικός εκπρόσωπος της Γκιλφόιλ, Τζέσι Μπίναλ, χαρακτήρισε κάθε υπόνοια περί παραπτώματος της πρέσβειρας απολύτως «αβάσιμη». Πάντως, θεωρείται εξαιρετικά πιθανό η Κίμπερλι Γκιλφόιλ να απαντήσει νομικά στον θόρυβο που προκαλούν τα δημοσιεύματα αυτά και να αμφισβητήσει την αυθεντικότητα και την εγκυρότητα όσων επικαλούνται. Ιδίως δε, λόγω της ευαίσθητης χρονικής συγκυρίας με τις ενδιαμέσες εκλογές στις ΗΠΑ και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν.

Aρκετοί, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, μιλούν για στοχοποίηση της Γκιλφόιλ, επισημαίνοντας πως κάποιοι προσπαθούν να πλήξουν το ρεπουμπλικανικό κόμμα στις εκλογές του Νοεμβρίου. Άλλωστε, ο διορισμός της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα ήταν προσωπική επιλογή του προέδρου Τραμπ και του γιού του, Τραμπ Τζούνιορ, που ήταν πρώην σύντροφός της.

Εντούτοις, οι καταγγελίες έχουν ήδη προκαλέσει πολιτικές αναταράξεις στην Ουάσιγκτον, με ανώτερα στελέχη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και να ζητούν περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Αναφορικά με την ανακαίνιση της βίλας Τζέφερσον, η Daily Mail γράφει ότι «δύο πηγές προσκείμενες στην Γκιλφόιλ υποστηρίζουν ότι η ίδια απομάκρυνε την υπεύθυνη δεοντολογίας, Αν-Μαρί Έβεριτ, έπειτα από διαφωνία σχετικά με το ποιος χρηματοδοτεί τις εργασίες ανακαίνισης στην κατοικία της πρέσβειρας». Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πρέσβειρα ανακαίνισε την κατοικία Jefferson, συμπεριλαμβανομένου ολόκληρου του επάνω ορόφου και της κατασκευής ολοκαίνουργιων μπάνιων, με ιδιωτικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από εύπορους Έλληνες. Με τον τρόπο αυτό φέρεται να διαφώνησε κάθετα η Έβεριτ, που τελικά απομακρύνθηκε, όπως λέει το δημοσίευμα, που ζήτησε από την Έβεριτ να σχολιάσει σχετικά αλλά εκείνη αρνήθηκε..

Όμως το δημοσίευμα της βρετανικής ταμπλόιντ για την Γκιλφόιλ δεν είναι το μόνο. Είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα για τα «έργα και τις ημέρες» της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πριν έρθει στην Ελλάδα από τη εφημερίδα WSJ που ανέφεραν ότι είπε σε εκδήλωση ενώπιον του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου πως οι ΗΠΑ έχουν την δυνατότητα να «ανεβοκατεβάζουν» κυβερνήσεις και ότι αυτό μπορεί να συμβεί και στην Ελλάδα ακολούθησε νέα αποκάλυψη.

Η εφημερίδα δημοσίευσε προχθές και σειρά μηνυμάτων που φέρεται να αντάλλαξε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, με δωρητή του Τραμπ πριν διοριστεί πρέσβης στην Ελλάδα, ζητώντας του να μεταφέρει 100.000 δολάρια, μέσω American Express, ώστε «να μην αφήσει ίχνη».

Η Γκιλφόιλ συνομιλούσε με τον Έρικ Ντέτερς «έναν πρώην υποψήφιο για το Κογκρέσο στο Κεντάκι, ο οποίος ζήτησε την αρωγή της για να προσελκύσει την προσοχή της κυβέρνησης Τραμπ για να διευθετήσει προσωπικά φορολογικά και νομικά ζητήματα. Της είχε υποσχεθεί πληρωμές ύψους έως και 1 εκατ. δολαρίων αν τα κατάφερνε. Ως πρώην σύντροφος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, η Γκιλφόιλ προσφέρθηκε να αξιοποιήσει την επιρροή της, σύμφωνα με τον Ντέτερς και τα μηνύματα που είδε η WSJ, αναφέρει το δημοσίευμα.

Ο ίδιος ο Ντέτερς πάντως, μιλώντας χθες είπε: «Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι απατεώνισσα. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το έχει κάνει αυτό σε περισσότερους από εμένα. Το κάνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα».

Σημαντικό μέρος του ρεπορτάζ της εφημερίδας αναφέρεται και στον ρόλο του Χρήστου Μαραφάτσου, τον οποίο παρουσιάζει ως στενό σύμβουλο της πρέσβειρας και ταυτόχρονα λομπίστα, με στενές σχέσεις με τη διοίκηση του ομίλου ΑΚΤΩΡ. Δημοσιεύματα λένε ότι η συχνή παρουσία του στο πλευρό της Γκιλφόιλ προκάλεσε ερωτήματα για την επαγγελματική του σχέση με την εταιρεία. Μάλιστα, η WSJ αναφέρεται και στην κοινοπραξία Atlantic-SEE LNG της ΑΚΤΩΡ με τη ΔΕΠΑ και στις συμφωνίες που έχουν συναφθεί για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς τη Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη.

Παρά το γεγονός ότι στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο αρνήθηκε να σχολιάσει τα δημοσιεύματα για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ και παρέστη στα εγκαίνια της ανακαίνισης της πρεσβείας, λέγοντας πως «κάνει καλή δουλειά», δεν στάθηκε ανάλογα φειδωλός για το θέμα όταν ρωτήθηκε σχετικά και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βάνς.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου του CBS για όσα ακούγονται και γράφονται για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο Βανς εξέφρασε την αντίθεσή του στην παροχή πρόσβασης σε κυβερνητικούς αξιωματούχους έναντι οικονομικών ανταλλαγμάτων.

Όταν η δημοσιογράφος τον ρώτησε πώς τοποθετείται στην φήμη για «περίπτωση Αμερικανού πρέσβη που φέρεται να ζήτησε την εξόφληση χρέους με αντάλλαγμα την πρόσβαση σε άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους», ο Βανς απάντησε επί λέξει: «Προφανώς δεν μου αρέσει αυτό». Πρόσθεσε όμως ότι σε τέτοιες υποθέσεις οι λεπτομέρειες και το συνολικό πλαίσιο έχουν καθοριστική σημασία και δεν πρέπει να διατυπώνονται κρίσεις σε αφηρημένο επίπεδο.

Καταγγελία και για σεξουαλική παρενόχληση

Το 2018, η Γκίλφοϊλ βρέθηκε στο επίκεντρο δριμείας κριτικής, εξαιτίας καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Vanity Fair, του CΝΝ και άλλων μεγάλων αμερικανικών Μέσων, οι κατηγορίες εις βάρος της προέκυψαν όταν η Κίμπερλι ήταν παρουσιάστρια στο Fox News.

Καταγγέλουσα ήταν η πρώην βοηθός της, που εργαζόταν στο κανάλι και η οποία δεν έχει κατανομαστεί δημόσια. Η γυναίκα υπέβαλε ένα προσχέδιο καταγγελίας που περιέγραφε ανάρμοστη συμπεριφορά εκ μέρους της Γκίλφοϊλ.

Σύμφωνα με το New Yorker, τον Νοέμβριο του 2018, μια νεαρή γυναίκα που ήταν από τους βοηθούς της Guilfoyle στο Fox News έστειλε ένα εμπιστευτικό προσχέδιο καταγγελίας σαράντα δύο σελίδων που κατηγορούσε την Γκίλφοϊλ για επανειλημμένη σεξουαλική παρενόχληση και ζήτησε χρηματική αποζημίωση.

«Το έγγραφο, το οποίο κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα της Γκιλφόιλ ως εκπροσώπου του Τραμπ, πόσο μάλλον ως κορυφαίο στέλεχος» έγραψε ο New Yorker τότε σε θέμα του, με τίτλο «Η μυστική ιστορία της Κίμπερλι».

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ τότε αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, δηλώνοντας στο New Yorker: «Στη διάρκεια της 30χρονης καριέρας μου, είτε ως Εισαγγελέας στο Σαν Φρανσίσκο και το Λος Άντζελες είτε στα μέσα ενημέρωσης και την πολιτική, δεν έχω ποτέ εμπλακεί σε ανάρμοστη συμπεριφορά στον χώρο εργασίας. Έχω υπάρξει μέντορας για αμέτρητες γυναίκες, με πολλές από τις οποίες διατηρώ στενή σχέση μέχρι σήμερα».