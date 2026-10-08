Με ισχυρά μηνύματα στήριξης προς την Ελλάδα και σαφείς αιχμές για την ενίσχυση του ΝΑΤΟ, ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Λίγο πριν την αναχώρησή του από το αεροδρόμιο, ο Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τη χώρα μας «πραγματικό πρότυπο συμμάχου».

Το μήνυμα για τη Συμμαχία

Απαντώντας σε ερώτηση για την επιλογή της Αθήνας ως σταθμού της περιοδείας του, ο Μάρκο Ρούμπιο στάθηκε στον βαρύ συμβολισμό της Ελλάδας ως τόπου γέννησης της Δημοκρατίας και θεμελίου του δυτικού πολιτισμού. Τόνισε ότι η επίσκεψή του είχε ως στόχο να διασφαλίσει πως το μήνυμα της στενής σύνδεσης των δύο χωρών θα περάσει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, επισημαίνοντας πως η παρουσία του ενισχύει περαιτέρω τους διμερείς δεσμούς ΗΠΑ-Ελλάδας.

Ο ίδιος έστειλε ένα ευρύτερο μήνυμα προς την Ευρώπη, σημειώνοντας πως όσο πιο ισχυρά είναι τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ —κοινωνικά, οικονομικά και στρατιωτικά— τόσο ισχυρότερη γίνεται η ίδια η Συμμαχία. Κληθείς να απαντήσει αν ζητά από τους Ευρωπαίους να ασπαστούν το δόγμα «πρώτα η Αμερική», ξεκαθάρισε: «Ζητώ ισχυρούς Ευρωπαίους εταίρους. Όσο ισχυρότεροι είναι, τόσο ισχυρότεροι είμαστε συλλογικά». Δεν παρέλειψε, ωστόσο, να σημειώσει ότι ορισμένες χώρες καθυστερούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες, επικαλούμενες εσωτερικές πολιτικές πιέσεις.

Αιχμές για το Ιράν

Εκτός από τα ευρωπαϊκά ζητήματα, ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε και στη συνεχιζόμενη ένταση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Αν και δεν ανακοίνωσε κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή επικείμενη επιχείρηση, έστειλε σαφές μήνυμα αποτροπής, δηλώνοντας κατηγορηματικά: «Δεν υπάρχει τίποτα που θέλουμε ή χρειάζεται να κάνουμε κατά του Ιράν και δεν μπορούμε ακόμα να το κάνουμε».