Σοκαριστικές εικόνες από περιστατικό οδικής οργής στον Κεραμεικό βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Βίντεο που εξασφάλισε η «Ζούγκλα» καταγράφει τον 55χρονο οδηγό αγροτικού οχήματος να κατεβαίνει κρατώντας τσεκούρι και να απειλέι γυναίκα οδηγό έπειτα από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (7/10) κοντά στην Ιερά Οδό, με τον δράστη να ακινητοποιείται τελικά από περαστικούς και αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που του πέρασαν χειροπέδες.

Το χρονικό του διαπληκτισμού στον Κεραμεικό

Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, η αφορμή στάθηκε ένας διαπληκτισμός για την προτεραιότητα στους δρόμους γύρω από τον Κεραμεικό.

Η γυναίκα οδηγός, η οποία επέβαινε στο όχημά της μαζί με τον 49χρονο σύζυγό της στη θέση του συνοδηγού, αντάλλαξε βαριές κουβέντες με τον 55χρονο οδηγό του αγροτικού οχήματος ενώ κινούνταν προς την Ιερά Οδό.

Η κατάσταση έφυγε εκτός ελέγχου όταν τα οχήματα ακινητοποιήθηκαν μπροστά σε κόκκινο φανάρι.

Η στιγμή της επίθεσης με το τσεκούρι

Όπως καταγράφεται στο βίντεο που εξασφάλισε το zougla.gr:

Ο 55χρονος ακινητοποίησε το αγροτικό του πίσω από το αυτοκίνητο της γυναίκας. Βγήκε από το όχημα κρατώντας τσεκούρι και κατευθύνθηκε απειλητικά προς το παράθυρο της οδηγού. Ο 55χρονος την απειλούσε από μικρή απόσταση Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, ο άνδρας επέστρεψε στο αγροτικό του και άφησε το τσεκούρι στην καμπίνα.

Το βίντεο-ντοκουμέντο:

Η κινητοποίηση των πολιτών και η σύλληψη από τη ΔΙ.ΑΣ.

Περαστικοί και οδηγοί που έγιναν μάρτυρες της επικίνδυνης αυτής συμπεριφοράς αντέδρασαν άμεσα καλώντας την Αστυνομία.

Στο σημείο έφτασαν ταχύτατα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι, με τη συνδρομή των πολιτών, ακινητοποίησαν τον 55χρονο και του πέρασαν χειροπέδες.