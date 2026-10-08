Εσπευσμένα στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς» μεταφέρθηκε από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος τελεί υπό κράτηση, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για απάτες εις βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Φίλιππος Καμπούρης ανέφερε στους αστυνομικούς ότι παθαίνει εγκεφαλικό. Συγκεκριμένα, είπε ότι αισθάνεται μούδιασμα στο χέρι και ζάλη.

Επισημαίνεται ότι ο Φ. Καμπούρης έχει υποστεί ξανά εγκεφαλικό στο παρελθόν.

Όπως έγινε γνωστό, αναμένεται να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του και εάν πράγματι έχει υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.