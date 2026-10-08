Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε πως έλαβε ακόμα μία καταγγελία εις βάρος του Γιώργου Μπαρτζώκα από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αυτή τη φορά για το παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» απέναντι στον Ηρακλή στο Ιβανώφειο, την περασμένη Κυριακή.

Οι Πειραιώτες σημειώνουν ότι πρόκειται για την τέταρτη καταγγελία μέσα στις τελευταίες μέρες, αφού είχαν προηγηθεί κι άλλες που είχαν στόχο είτε τον προπονητή της ομάδας, είτε την ΚΑΕ.

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