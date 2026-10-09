Η Αγγελική Ηλιάδη έδωσε μια εξομολογητική συνέντευξη στην εκπομπή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου, «Κοινωνία Άνω Κάτω». Η ίδια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη μέχρι τώρα πορεία της, στην προσωπική της ζωή, αλλά προχώρησε και σε προσωπικές εξομολογήσεις.

«Σε αυτή την εποχή οι οικογένειες δεν υπάρχουν, υπάρχουν ελάχιστες. Δεν υπάρχουν δεσμοί, δεν υπάρχει συναίσθημα. Όλα είναι μια ευθεία γραμμή. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει συναίσθημα και είναι όλα τόσο ρηχά, όταν δεν εμβαθύνει κανένας, ούτε οι άντρες ούτε οι γυναίκες… Είναι η εποχή. Είναι αυτά που μας πλασάρουν», τόνισε η Αγγελική Ηλιάδη.

«Φυσικά κι όλο αυτό έγινε επίτηδες. Όταν τα παιδιά μας στο σχολείο, καλούνται να μάθουν τους τύπους της οικογένειας… Μία οικογένεια υπάρχει, ο άντρας και η γυναίκα» συμπλήρωσε η γνωστή τραγουδίστρια.

Αμέσως μετά, η Αγγελική Ηλιάδη αποκάλυψε: «Παρόλο που είμαι κακοποιημένη γυναίκα και μάλιστα πολύ άσχημα, θέλω να πω το εξής… Λατρεύω τις γυναίκες. Και μετά την αποκάλυψη που έκανα, ήρθα σε επαφή με πολλές γυναίκες που ακόμη μιλάω και προσπαθώ να βοηθήσω κορίτσια που το έχουν ανάγκη. Αυτό για εμένα, αυτή τη στιγμή, είναι ο πρωταρχικός μου ρόλος μετά τη μητρότητα. Τότε δε βοηθήθηκα από κάποιον. Η οικογένειά μου προσπαθούσε να με βοηθήσει αλλά εγώ έπρεπε να βγάζω μία εικόνα ότι δεν τους ήθελα. Είναι δυνατόν να μην αγαπώ τις γυναίκες; Να προσέξουμε πώς έχει μεταμορφωθεί σε αυτή την εποχή η γυναίκα. Είναι ένα άψυχο πράγμα, που δεν θέλουν σχέσεις και οικογένεια που ψάχνουν ένα πορτοφόλι…».

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