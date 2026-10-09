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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του Λιμενικού Σώματος, 72 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, μετά την πτώση μιας 44χρονης γυναίκας από κρουαζιερόπλοιο.

Η αγνοούμενη, υπήκοος Ελ Σαλβαδόρ, επέβαινε σε πλοίο με σημαία από τις Μπαχάμες.

Στις έρευνες, που διεξάγονται με καιρικές συνθήκες 3 έως 4 μποφόρ, συνδράμουν ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού, τρία παραπλέοντα πλοία και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.