Σε περιπέτεια εξελίχθηκε η πεζοπορία δύο Ιταλών, την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στα Χανιά, όταν ο 80χρονος πατέρας έχασε τα ίχνη του 50χρονου γιου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, οι δύο άνδρες είχαν μεταβεί για τον περίπατό τους στο Φαράγγι της Ίμπρου στα Σφακιά.

Η κατάσταση πήρε ανησυχητική τροπή όταν κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο 80χρονος πατέρας έχασε τα ίχνη του 50χρονου γιου του. Αμέσως ειδοποίησε τις αρχές, οι οποίες κινητοποιήθηκαν ταχύτατα για τον εντοπισμό του αγνοούμενου άνδρα.

Στις έρευνες συμμετείχε η Αστυνομία, ενώ στο σημείο κλήθηκε και έσπευσε η Πυροσβεστική με δύο οχήματα και τέσσερις πυροσβέστες από τα κλιμάκια της Ανώπολης και των Βρυσσών.

Ευτυχώς, η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων δε χρειάστηκε να ολοκληρωθεί.

Η περιπέτεια της οικογένειας έληξε αισιόδοξα, καθώς ο 50χρονος εντοπίστηκε λίγο αργότερα να περπατά ασφαλής στην ευρύτερη περιοχή του Φραγκοκάστελου.