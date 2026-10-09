Μία ώρα διήρκησε η κομβικής σημασίας κατάθεση της 19χρονης κόρης των προφυλακισμένων γιατρών της οδού Καρνεάδου ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, στο πλαίσιο των ερευνών για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη.

Η νεαρή, που κλήθηκε ως μάρτυρας υπεράσπισης του 58χρονου πατέρα της, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές της μοιραίας ημέρας, αποκαλύπτοντας πως η ίδια κάλεσε το ΕΚΑΒ, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσε ότι η μητέρα της την είχε υποβάλει σε πλασμαφαίρεση με χορήγηση μέθης.

«Εγώ κάλεσα το ΕΚΑΒ»

Κατά τη διάρκεια της ωριαίας κατάθεσής της, η νεαρή επιβεβαίωσε ότι το μοιραίο μεσημέρι βρισκόταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι μαζί με τον φοιτητή φίλο της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 19χρονη ανέφερε για τις στιγμές της κατάρρευσης:

Η κλήση στις πρώτες βοήθειες: Φέρεται να δήλωσε στον ανακριτή «Εγώ κάλεσα το ΕΚΑΒ» , δίνοντας στη συνέχεια τη τηλεφωνική συσκευή στον πατέρα της, ο οποίος ζήτησε εσπευσμένα και κινητή καρδιολογική μονάδα.

Φέρεται να δήλωσε στον ανακριτή , δίνοντας στη συνέχεια τη τηλεφωνική συσκευή στον πατέρα της, ο οποίος ζήτησε εσπευσμένα και κινητή καρδιολογική μονάδα. Η εικόνα του πατέρα: Περιέγραψε τη συνομιλία που είχε η ίδια και ο φίλος της με τον 58χρονο γιατρό, ο οποίος εκείνη την ώρα βρισκόταν ξαπλωμένος στον καναπέ του ιατρείου.

Επιβεβαίωσε τη πλασμαφαίρεση και τη μέθη από τη μητέρα της

Κομβικό σημείο της ανάκρισης αποτέλεσαν οι ερωτήσεις σχετικά με τις ιατρικές πράξεις στις οποίες υποβαλλόταν η ίδια μέσα στο ιατρείο από τη μητέρα της, Ιωάννα Γάκα.

Η 19χρονη επιβεβαίωσε ότι υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση δύο φορές:

Η πρώτη συνεδρία πραγματοποιήθηκε στις 26 Αυγούστου 2026. Η δεύτερη συνεδρία έλαβε χώρα λίγες ημέρες αργότερα.

Παράλληλα, η κόρη των γιατρών επιβεβαίωσε ότι η μητέρα της της είχε χορηγήσει ηρεμιστικό σκεύασμα (μέθη), το οποίο την έκανε να κοιμηθεί κατά τη διάρκεια της ιατρικής διαδικασίας.

Η γραμμή υπεράσπισης του πατέρα και τα μηνύματα στο Viber

Η κατάθεση της 19χρονης ενισχύει τους ισχυρισμούς του 58χρονου πατέρα της, Ηλία Θεοδωρόπουλου, ο οποίος υποστηρίζει ότι δεν είχε απολύτως καμία γνώση για τις θεραπείες πλασμαφαίρεσης και τη χορήγηση μέθης που πραγματοποιούσε η σύζυγός του στην κόρη τους ή σε άλλους ασθενείς.

Τα λεγόμενα της 19χρονης έρχονται να κουμπώσουν με τις αποκαλύψεις από τις ομαδικές συνομιλίες των νοσηλευτριών του ιατρείου στο Viber: