Την ανώτατη προβλεπόμενη ποινή της ισόβιας κάθειρξης επέβαλε το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών στον φυσικό αυτουργό της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή Πσεμισλάβ Γεζιόρσκι, η οποία σημειώθηκε το 2025 στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Σημαντική τροπή στην υπόθεση σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2026, όταν η 43χρονη πρώην σύζυγος του ακαδημαϊκού και μητέρα των δύο παιδιών τους —η οποία αντιμετώπιζε κατηγορίες ως η «εγκέφαλος» της επίθεσης— έθεσε τέρμα στη ζωή της μέσα στο κελί της.

Το συμβάν έλαβε χώρα μόλις λίγα 24ωρα μετά την απόφαση των Δικαστικών Αρχών να την παραπέμψουν σε δίκη.

Το χρονικό του εγκλήματος

Η δολοφονική επίθεση διαπράχθηκε το απόγευμα της 4ης Ιουλίου 2025, στην οδό Ειρήνης. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Μπέρκλεϊ είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα με σκοπό να συναντήσει τα ανήλικα παιδιά του, ωστόσο εκτελέστηκε εν ψυχρώ λίγο πριν τη συγκέντρωση της οικογένειας.

Η ταυτοποίηση του θύματος κατηύθυνε αμέσως τις αστυνομικές έρευνες στο οικείο περιβάλλον του στην Ελλάδα.

Οι Αρχές διαπίστωσαν σύντομα ότι το διαζύγιo του Πολωνού καθηγητή με την 43χρονη οικονομολόγο συνοδευόταν από έντονες συγκρούσεις.

Παρά τους ισχυρισμούς της περί αθωότητας, κατά τις διαδοχικές καταθέσεις, τα στοιχεία που συνέλεξε η ΕΛ.ΑΣ. οδήγησαν στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης και τις σχετικές συλλήψεις.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ανάκρισης, το πρώην ζευγάρι βρισκόταν σε διαρκή αντιπαράθεση, η οποία δεν περιοριζόταν μόνο στην επιμέλεια των παιδιών, αλλά επεκτεινόταν και σε σοβαρές οικονομικές εκκρεμότητες, σχετικά με εταιρικά σχήματα που διατηρούσαν στις ΗΠΑ.