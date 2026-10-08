Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με τον 3 ετών γιο του, Πάρη

Αυτή την περίοδο, που η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται στην Κένυα μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, ο μικρός Πάρης βρίσκεται μαζί με τον πατέρα του.

Πατέρας και γιος απολαμβάνουν να κάνουν πράγματα μαζί και το μοντέλο θέλησε να μοιραστεί μια νέα τρυφερή φωτογραφία με τον γιο του.

Το μοντέλο ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram ένα στιγμιότυπό τους και έγραψε: «Εκεί που σταματάνε όλα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dimitris alexandrou (@dimitris_alexandrou)

govastiletto.gr – Δημήτρης Αλεξάνδρου: Ξεκαθαρίζει για την απάντηση που έδωσε σε προσβλητικό σχόλιο για την Ιωάννα Τούνη