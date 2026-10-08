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Lifestyle

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με τον 3 ετών γιο του, Πάρη

Έκανε το διαδίκτυο να «λιώσει»
Βασίλης Κοντζεδάκης
08.10.2026 | 20:00 UPD:08.10.2026, 17:56
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με τον 3 ετών γιο του, Πάρη

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Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου λατρεύει τον μονάκριβο γιο του, Πάρη, και όταν κατεβαίνει στην Αθήνα, αφιερώνει όλη του την καθημερινότητα σε εκείνον για να περνούν ποιοτικό χρόνο μαζί.

Αυτή την περίοδο, που η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται στην Κένυα μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, ο μικρός Πάρης βρίσκεται μαζί με τον πατέρα του.

Πατέρας και γιος απολαμβάνουν να κάνουν πράγματα μαζί και το μοντέλο θέλησε να μοιραστεί μια νέα τρυφερή φωτογραφία με τον γιο του.

Το μοντέλο ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram ένα στιγμιότυπό τους και έγραψε: «Εκεί που σταματάνε όλα».

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