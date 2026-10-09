Ούτε οι πιο αισιόδοξοι φίλοι του Παναθηναϊκού δεν θα περίμεναν με το «καλημέρα» της νέας σεζόν πως η ομάδα τους παρά τα προβλήματα τραυματισμών θα έφθανε σε επίπεδο που να διαλύει κάθε αντίπαλο.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς κάνει πράγματα και θαύματα. Κι αν η Παρί, η Βιλερμπάν και η Μακάμπι δεν είναι ομάδες που μπορούν να θεωρηθούν το απόλυτο μέτρο σύγκρισης για έναν διεκδικητή της κορυφής, η αναμέτρηση απέναντι στη Φενέρμπαχτσε χαρακτηρίστηκε ως το πρώτο δυνατό «τεστ» για το «τριφύλλι» στην EuroLeague. Απέναντι στους Τούρκους ο Παναθηναϊκός ήταν καταιγιστικός κι έφθασε στην επιβλητική νίκη με 92-74 στο καυτό Telekom Center Athens.

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