Καταιγιστικές είναι οι οικονομικές και δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, με τις αρχές να ξετυλίγουν το κουβάρι της δραστηριότητας των δύο προφυλακισμένων γιατρών του ιατρείου της οδού Καρνεάδου.

Το συνολικό εισόδημα του ζευγαριού ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ εντοπίστηκαν εκατομμύρια ευρώ σε τραπεζικό ίδρυμα του εξωτερικού, μετά από έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Παράλληλα, καταγράφεται σοβαρή ρήξη στις σχέσεις του ζευγαριού στον Κορυδαλλό, ενώ κομβικής σημασίας θεωρείται η σημερινή κατάθεση της 19χρονης κόρης τους στον ανακριτή.

Η οικονομική ακτινογραφία του ζευγαριού των γιατρών

Σύμφωνα με τα φορολογικά στοιχεία που αποκαλύπτονται, η επιχειρηματική δραστηριότητα της Ιωάννας Γάκα και του σύζυγού της Ηλία Θεοδωρόπουλου απέφερε αστρονομικά ποσά:

Οικονομικό Στοιχείο Ποσό Ακαθάριστο εισόδημα Ιωάννας Γάκα 684.000 € Ακαθάριστο εισόδημα Ηλία Θεοδωρόπουλου 397.000 € Συνολικό εισόδημα ζευγαριού (2025) 1.081.000 € Συνολικό φορολογητέο εισόδημα 330.000 € Αναλογών φόρος 111.000 € Εισόδημα από ακίνητα (Ηλ. Θεοδωρόπουλος) 9.000 €

Τα εισοδήματα αυτά επέτρεπαν στο ζευγάρι να διατηρεί πολυτελή βίο, πληρώνοντας 1.800 ευρώ μηνιαίο ενοίκιο για την οικογενειακή τους κατοικία στο Ψυχικό και 2.700 ευρώ για το ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, με ειδική σημείωση μισθωτηρίου για χρήση ως έδρα ιατρικής εταιρείας.

Εντοπισμός καταθέσεων εκατομμυρίων σε ευρωπαϊκή τράπεζα

Εξαιρετικά σημαντικό εύρημα των ελληνικών αρχών αποτελεί ο εντοπισμός καταθέσεων αρκετών εκατομμυρίων ευρώ σε ευρωπαϊκή τράπεζα (εκτός Κύπρου).

Όπως προκύπτει από το τηλεοπτικό ρεπορτάζ του MEGA:

Η διοχέτευση των κεφαλαίων στο εξωτερικό εκτιμάται ότι έγινε προκειμένου να παρακαμφθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της Τράπεζας της Ελλάδος .

. Στις εγχώριες ελληνικές τράπεζες δεν εντοπίστηκαν αξιόλογα χρηματικά ποσά .

. Οι αρχές διερευνούν τον τελικό δικαιούχο των λογαριασμών, θεωρώντας ότι εκεί βρίσκεται ο κύριος όγκος των εσόδων από την πολυετή ιατρική τους δραστηριότητα.

Ρήξη στη σχέση του ζευγαριού στον Κορυδαλλό

Ενώ και οι δύο παραμένουν προφυλακισμένοι στις φυλακές Κορυδαλλού, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για σοβαρή επιδείνωση των σχέσεών τους.

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται το ζήτημα της χορήγησης ενδοφλέβιας μέθης στον Γιώργο Μαζωνάκη, στην κόρη τους, αλλά και σε άλλους ασθενείς.

Οι δύο κατηγορούμενοι συναντώνται τρεις φορές την εβδομάδα παρουσία νομικών εκπροσώπων, ενώ το Σάββατο (10/10) αναμένεται η πρώτη τους κατ’ ιδίαν συνάντηση, με την κάθε πλευρά να επιχειρεί να αποσείσει τις ευθύνες για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Στον ανακριτή η κόρη των γιατρών

Κομβικό σημείο στη δικαστική εξέλιξη θεωρείται η σημερινή (09/10) κατάθεση της 19χρονης κόρης του ζευγαριού ενώπιον του ανακριτή, κατόπιν αιτήματος της υπεράσπισης του 58χρονου πατέρα της.

Η νεαρή καλείται να καταθέσει για: